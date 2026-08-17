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Kaynak: ANKA

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, motorinde ÖTV'nin sıfırlanmasının ardından gelen zamla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şahin, vergi indiriminin pompa fiyatlarına yansımasının ardından kısa süre içinde yeni zam geldiğini belirterek, akaryakıt maliyetlerinin kalıcı olarak düşürülmesi gerektiğini savundu.

Şahin, motorinde ÖTV'nin sıfırlanmasıyla pompada 9 lira 29 kuruşluk indirim yapıldığını, ancak 24 saat geçmeden 8 lira 89 kuruş zam geldiğini söyledi.

“VERGİYİ SIFIRLADINIZ AMA MALİYETİ SIFIRLAYAMADINIZ”

Şahin, yazılı açıklamasında motorin fiyatlarının halen yüksek olduğunu belirterek, "Vergi gitti, pahalılık yerinde kaldı. Vergiyi sıfırladınız ama maliyeti sıfırlayamadınız" ifadelerini kullandı.

Ankara'da motorinin 80 lira 80 kuruştan satıldığını belirten Şahin, ÖTV sıfır olmasına rağmen fiyatın 3 Ağustos'ta görülen zirvenin yalnızca 1 lira 29 kuruş altında bulunduğunu söyledi.

Şahin, fiyatları yukarı taşıyan temel nedenlere müdahale edilmediği sürece pompadaki indirimlerin kısa süreli kalacağını ifade etti.

“İNDİRİM TABELADA KALDI, MALİYET TARLADA KALDI”

Yüksek motorin fiyatlarının yalnızca akaryakıt tüketicisini değil, tarımsal üretim ve nakliye maliyetlerini de doğrudan etkilediğini belirten Şahin, çiftçi ve nakliyecinin yüksek mazot maliyetiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Şahin, mazot maliyetinin tarladan hale, pazardan markete kadar uzanan fiyat zincirinin önemli bir parçası olduğunu belirterek, üretim ve taşıma maliyetleri düşürülmeden gıda fiyatlarında kalıcı gerileme sağlanamayacağını savundu.

“ÖNCE TARLADAKİ MALİYETİ DÜŞÜRECEKSİNİZ”

Enflasyonla mücadelede geçici vergi indirimleri yerine üretim girdilerinin kalıcı olarak azaltılması gerektiğini ifade eden Şahin, çiftçinin mazot, gübre ve elektrik maliyetlerine dikkat çekti.

Şahin, üreticinin ve nakliyecinin gerçek maliyetlerinin aşağı çekilmesi gerektiğini belirterek, aksi halde geçici indirimlerin maliyet artışlarıyla yeniden ortadan kalkacağını söyledi.

Şahin ayrıca, eylülden itibaren ÖTV'nin yeniden kademeli olarak devreye gireceğini belirterek, bugün vergi indirimiyle aşağı çekilen fiyatların ilerleyen dönemde yeniden yükselme riski bulunduğunu ifade etti.