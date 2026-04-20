Türkiye’deki otomotiv pazarında dengeleri değiştiren ÖTV muafiyeti düzenlemesi, hem engelli vatandaşlar hem de sektör temsilcileri için yeni bir dönemi başlattı. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni kurallar, özellikle "yüzde 40 yerlilik şartı" ile model seçeneklerini daraltırken, pazarın yönünü ithal araçlardan yerli üretime çevirdi.

ÖTV MUAFİYETİNDE YENİ DÖNEM: LİMİT 2,8 MİLYON TL OLDU

2026 yılı itibarıyla engelli vatandaşların araç alımlarında uygulanan ÖTV muafiyet limiti, yüzde 25,49 artışla 2 milyon 873 bin 972 TL’ye yükseltildi. Bu limite ÖTV ve KDV dahil tüm masraflar dahil ediliyor.

KRİTİK ŞARTLAR: YERLİLİK VE 10 YIL KURALI

Yeni düzenleme sadece limit artışıyla kalmadı, sisteme iki radikal kural eklendi:

Yüzde 40 Yerlilik Şartı: Muafiyet kapsamına girecek araçların Türkiye’de üretilmesi ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip olması gerekiyor. Bu durum, ithal modelleri tamamen liste dışı bıraktı.

10 Yıl bekleme süresi: ÖTV muafiyetiyle alınan araçlar 5 yıl boyunca satılamayacak. Daha da önemlisi, yeni bir muafiyetli araç almak için artık 5 yıl değil, 10 yıl beklemek gerekecek.



MODEL HAVUZU DARALDI: LİSTEDE SADECE 10 MODEL VAR

Yerlilik şartı nedeniyle muafiyet kapsamında tercih edilebilecek araç sayısı bir hayli azaldı. Pazarın en çok tercih edilen markaları ve modelleri şöyle sıralanıyor:

Elektrikli Modeller: TOGG T10X, TOGG T10F

İçten Yanmalı ve Hibrit Modeller: Renault Clio, Renault Megane, Renault Duster, Hyundai i20, Hyundai Bayon, Toyota Corolla, Toyota C-HR, Fiat Egea.

Bu daralma, özellikle pazarda agresif bir büyüme sergileyen Çinli üreticileri vurdu. İthalat kısıtlamasıyla birlikte Çinli markaların pazar payında ilk çeyrekte yüzde 10’luk bir kayıp yaşandı.

EN UYGUN ARAÇ 809 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Vergi avantajı, içten yanmalı motorlu araçlarda fiyatı neredeyse yarı yarıya düşürüyor. İşte güncel fiyat projeksiyonları:

ÖTV muafiyetli araç fiyatlarında vergi yüksekliğinden dolayı içten yanmalı araçlar oldukça avantajlı hale geliyor. Elektrikli tarafta zaten ÖTV yüzde 25 seviyesinde olduğu için indirim oranı içten yanmalı versiyonlara göre çok da yüksek olmuyor.

En ucuzlar listesinin başında uzun yıllardır Türkiye’de üretilen Fiat Egea geliyor. Baz donanımla Fiat Egea Sedan 1 milyon 429 bin liralık bir etiket taşıyor. Bunu ÖTV muaf sistemle birlikte satın aldığınızda bu fiyat yaklaşık 809 bin lira seviyesine kadar düşüyor.

İkinci en uygun model ise yine İzmit tesislerinde üretilen Hyundai i20. Modelin baz versiyonu 1 milyon 425 bin liralık bir etiket taşıyor. Muaf tarafta ise aracın yaklaşık fiyatı 838 bin lira. Renault Clio 1 milyon 795 bin liralık etiketten 1 milyon lira seviyesine kadar düşerken, aynı durumu Hyundai Bayon da paylaşıyor.

Toyota Corolla Sedan ise 1 milyon 894 bin liralık etiket karşısında 1 milyon lira seviyesinde. TOGG ise elektrikli modellere uygulanan yüzde 25’lik vergi kapsamında yaklaşık 1 milyon 869 bin liralık bir etiket taşırken, ÖTV muaf sistemle aracın fiyatı 1.4 milyon lira seviyelerine kadar düşüyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ NE DİYORLAR? "ETKİ SINIRLI KALACAK"

Düzenlemeyi Dünya Gazetesine değerlendiren Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, değişikliğin pazarı genel anlamda büyütmekten ziyade şekillendireceğini belirtti.

Bozkurt, "Ortopedik engelli vatandaşlarımızın kapsama alınması erişilebilirliği artırsa da model sayısının azlığı nedeniyle toplam pazar üzerindeki etkisi sınırlı kalacaktır. 10 yıl yeni araç alamama kuralı, müşteriyi daha dayanıklı ve uzun garanti süresi sunan modellere yönlendirecektir," dedi.

PAZARIN GELECEĞİ

Sektör temsilcileri, ekonomik belirsizlikler ve kur etkisi nedeniyle yatırımcıların temkinli olduğunu, bu düzenlemenin iç pazardaki daralmayı tamamen engelleyemeyeceğini öngörüyor. Ancak yerli üretim yapan markalar için ÖTV muafiyetli satışların önemli bir can simidi olacağı kesin.