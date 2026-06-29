Trafik sigortasında 22 bin TL birden düşüyor: Birçok kişi detayı bilmiyor

Riskli Basamakta Tam 22 Bin Liralık Fark

Uygulama kapsamında trafik sigortası primlerinde dudak uçuklatan düşüşler yaşanıyor. Yapılan resmi hesaplamalara göre, İstanbul’da hasarsızlık basamağında bulunan standart bir araç için 9 bin 210 TL olan yıllık prim tutarı, engelli indirimi arandığında 7 bin 368 TL’ye kadar geriliyor.