Oturum bitti, gerginlik tırmandı: Belediye Meclisi’nde kavga

Kavga diğer meclis üyeleri ve belediye personelinin araya girmesiyle sonlandırıldı. Uyguner, Demir’in kendisine tokat attığını iddia etti. Olay sonrası Celal Demir ve Asım Uyguner çalışma arkadaşları tarafından salondan uzaklaştırıldı.