Yeniçağ Gazetesi
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Oturum bitti, gerginlik tırmandı: Belediye Meclisi’nde kavga

Edirne Belediye Meclisi toplantısında hizmet tartışması kavgaya dönüştü; oturum çıkışında AK Parti’li ve Yeni Partili üyeler arasında yaşanan itişmede tokat iddiası ortalığı karıştırırken taraflar güçlükle yatıştırıldı.

Kaynak: DHA
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Oturum bitti, gerginlik tırmandı: Belediye Meclisi’nde kavga - Resim: 1

Edirne Belediye Meclisi toplantısında AK Parti’li meclis üyesi Celal Demir ile Yeni Partili meclis üyesi Asım Uyguner arasında gerginlik yaşandı.

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Oturum bitti, gerginlik tırmandı: Belediye Meclisi’nde kavga - Resim: 2

Edirne Belediye Meclisi olağan eylül ayı toplantısı, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

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Oturum bitti, gerginlik tırmandı: Belediye Meclisi’nde kavga - Resim: 3

Kent gündemine dair maddelerin görüşüldüğü toplantı sonrasında, meclis üyeleri arasında yaşanan sert tartışma, kavgaya dönüştü.

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Oturum bitti, gerginlik tırmandı: Belediye Meclisi’nde kavga - Resim: 4

Toplantıda AK Parti Belediye Meclis Üyesi Celal Demir, Edirne'nin hizmet götürülmeyen mahalleleri olduğunu iddia etti. Demir’in sözlerine Yeni Parti Belediye Meclis Üyesi Asım Uyguner karşılık verdi. Toplantı sırasında ikili arasında bir süre tartışma yaşandı.

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Oturum bitti, gerginlik tırmandı: Belediye Meclisi’nde kavga - Resim: 5

Toplantının sona ermesiyle birlikte meclis salonundan ayrılan taraflar arasındaki gerginlik sürdü. Demir ile Uyguner arasında itişme yaşandı.

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Oturum bitti, gerginlik tırmandı: Belediye Meclisi’nde kavga - Resim: 6

Kavga diğer meclis üyeleri ve belediye personelinin araya girmesiyle sonlandırıldı. Uyguner, Demir’in kendisine tokat attığını iddia etti. Olay sonrası Celal Demir ve Asım Uyguner çalışma arkadaşları tarafından salondan uzaklaştırıldı.

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Oturum bitti, gerginlik tırmandı: Belediye Meclisi’nde kavga - Resim: 7
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Oturum bitti, gerginlik tırmandı: Belediye Meclisi’nde kavga - Resim: 8
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