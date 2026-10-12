Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nda Adil Levent Karlıbel yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Tek listeyle yapılan seçimde yeni yönetim ve TOBB delegeleri de belirlendi.
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nda (OTSO) seçim süreci tamamlandı. 2 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimlerinin ardından, yeni dönemin Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurul delegeleri ile Disiplin Kurulu üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidildi.
Tek listeyle gerçekleştirilen seçimde mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel, meclis üyelerinin oylarıyla yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.
63 MECLİS ÜYESİ, ÜÇ SANDIKTA OY KULLANDI
OTSO'da sabah saatlerinde başlayan seçimlerde, yeni dönemde görev yapmak üzere seçilen 63 meclis üyesi için üç sandık kuruldu.
Meclis üyeleri; Yönetim Kurulu, TOBB Genel Kurul delegeliği ve Disiplin Kurulu seçimleri için oy kullandı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak sayım gerçekleştirildi.
KARLIBEL YENİDEN BAŞKAN
Tek listeyle gidilen Yönetim Kurulu Başkanlığı seçiminde Adil Levent Karlıbel, yeniden başkanlık görevine getirildi.
Karlıbel'in yeni dönemde birlikte çalışacağı 10 yönetim kurulu üyesi de belirlendi.
İŞTE OTSO'NUN YENİ YÖNETİMİ
Yönetim Kurulu Başkanı: Adil Levent Karlıbel
Yönetim Kurulu üyeleri:
Abdullah Titiz
Akın Şahin
Anıl Torun
Emre Yılmaz
Erol Güreşçi
Gültekin Kurtcul
Halil İbrahim Çalış
Mustafa Şahin
Necdet Yüce
Nevzat Yavuz
TOBB DELEGELERİ DE BELLİ OLDU
Seçimlerde OTSO'yu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulunda temsil edecek isimler de belirlendi.
Vehbi Yüksel ve Engin Şensoy, TOBB Genel Kurul delegeliğine seçildi.
Aynı seçim sürecinde Disiplin Kurulu üyeleri için de oy kullanıldı.
KARLIBEL VE AVCI YENİ DÖNEMDE DE BİRLİKTE
OTSO'da Yönetim Kurulu Başkanlığına Adil Levent Karlıbel'in, Meclis Başkanlığına ise Necat Avcı'nın yeniden seçilmesiyle mevcut başkanlar yeni dönemde de görevlerine devam edecek.
Böylece Ordu iş dünyasının önemli temsil kuruluşlarından OTSO'da hem yönetim hem de meclis başkanlığında devamlılık sağlandı.