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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nda Adil Levent Karlıbel yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Tek listeyle yapılan seçimde yeni yönetim ve TOBB delegeleri de belirlendi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nda (OTSO) seçim süreci tamamlandı. 2 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimlerinin ardından, yeni dönemin Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurul delegeleri ile Disiplin Kurulu üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidildi.

Tek listeyle gerçekleştirilen seçimde mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel, meclis üyelerinin oylarıyla yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

63 MECLİS ÜYESİ, ÜÇ SANDIKTA OY KULLANDI

OTSO'da sabah saatlerinde başlayan seçimlerde, yeni dönemde görev yapmak üzere seçilen 63 meclis üyesi için üç sandık kuruldu.

Meclis üyeleri; Yönetim Kurulu, TOBB Genel Kurul delegeliği ve Disiplin Kurulu seçimleri için oy kullandı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak sayım gerçekleştirildi.

KARLIBEL YENİDEN BAŞKAN

Tek listeyle gidilen Yönetim Kurulu Başkanlığı seçiminde Adil Levent Karlıbel, yeniden başkanlık görevine getirildi.

Karlıbel'in yeni dönemde birlikte çalışacağı 10 yönetim kurulu üyesi de belirlendi.

İŞTE OTSO'NUN YENİ YÖNETİMİ

Yönetim Kurulu Başkanı: Adil Levent Karlıbel

Yönetim Kurulu üyeleri:

Abdullah Titiz

Akın Şahin

Anıl Torun

Emre Yılmaz

Erol Güreşçi

Gültekin Kurtcul

Halil İbrahim Çalış

Mustafa Şahin

Necdet Yüce

Nevzat Yavuz

TOBB DELEGELERİ DE BELLİ OLDU

Seçimlerde OTSO'yu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulunda temsil edecek isimler de belirlendi.

Vehbi Yüksel ve Engin Şensoy, TOBB Genel Kurul delegeliğine seçildi.

Aynı seçim sürecinde Disiplin Kurulu üyeleri için de oy kullanıldı.

KARLIBEL VE AVCI YENİ DÖNEMDE DE BİRLİKTE

OTSO'da Yönetim Kurulu Başkanlığına Adil Levent Karlıbel'in, Meclis Başkanlığına ise Necat Avcı'nın yeniden seçilmesiyle mevcut başkanlar yeni dönemde de görevlerine devam edecek.

Böylece Ordu iş dünyasının önemli temsil kuruluşlarından OTSO'da hem yönetim hem de meclis başkanlığında devamlılık sağlandı.