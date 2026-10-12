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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’nda (OTSO) yeni dönemin Meclis Başkanlık Divanı belli oldu. Tek listeyle gidilen seçimde Necat Avcı, meclis üyelerinin oylarıyla yeniden başkanlık görevine getirildi.

OTSO’DA YENİ DÖNEM YÖNETİMİ BELİRLENDİ

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’nda 2 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimlerinin ardından, yeni dönemin Meclis Başkanlık Divanı için seçim yapıldı.

Sabah saatlerinde başlayan seçim toplantısına, meclisin en yaşlı üyeleri arasında yer alan Sait Türkeli başkanlık etti. Yeni dönemde meclis üyeliğine seçilen isimler, başkanlık divanını belirlemek üzere oy kullandı.

NECAT AVCI GÜVEN TAZELEDİ

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak oylar sayıldı. Tek listeyle gerçekleştirilen seçim sonucunda, önceki dönemde de OTSO Meclis Başkanlığı görevini yürüten Necat Avcı, üyelerin oylarıyla yeniden aynı göreve seçildi.

Böylece Avcı, yeni dönemde de OTSO Meclis Başkanı olarak görev yapmaya devam edecek.

BAŞKAN YARDIMCILARI VE KÂTİP ÜYE BELLİ OLDU

Seçimlerde Meclis Başkanlık Divanı’nın diğer üyeleri de belirlendi. Sonuçlara göre Güven Topkaya ve Birol Akgül, Meclis Başkan Yardımcılığı görevlerine seçilirken Ömer Çebi ise Meclis Kâtip Üyesi oldu.

Yapılan seçimlerle birlikte OTSO’nun yeni dönem Meclis Başkanlık Divanı şekillenmiş oldu.