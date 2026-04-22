Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) ile Ordu Üniversitesi arasında; eğitimden araştırmaya, bölgesel kalkınmadan uygulamalı eğitime kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan stratejik bir iş birliği protokolü imzalandı.



AKADEMİ VE İŞ DÜNYASI EL ELE

OTSO Başkanı A. Levent Karlıbel ve Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş tarafından imzalanan protokol, üniversite-sanayi iş birliğini sürdürülebilir kılmayı hedefliyor. Anlaşma sayesinde lisansüstü araştırmalar iş dünyasının reel ihtiyaçlarıyla buluşurken, Ordu’nun ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunacak ortak projeler hayata geçirilecek.

ÖĞRENCİLERE STAJ VE KARİYER DESTEĞİ

Protokol kapsamında öne çıkan bazı maddeler şunlar:

· Uygulamalı Öğrenme: Öğrencilerin kariyer gelişimlerine staj, mentorluk ve proje faaliyetleriyle doğrudan katkı sağlanacak.

Akademik Kapsam: İş birliği; Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi koordinasyonunda yürütülecek lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını da kapsayacak.

· Girişimcilik Ekosistemi: Bilgi ve deneyim paylaşımı ile bölgedeki girişimcilik kapasitesi artırılacak.

BAŞKAN KARLIBEL: "SOMUT PROJELER HEDEFLİYORUZ"

İmza töreninde konuşan OTSO Başkanı A. Levent Karlıbel, üniversite ile kurulan bu bağın Ordu için büyük değer taşıdığını belirterek, "Üniversitemiz ile birlikte öğrencilerimizi iş dünyasına daha donanımlı hazırlarken, bölgemizin ihtiyaçlarına yönelik somut ve bilimsel projeler ortaya koyacağız" dedi.

KARLIBEL ŞUNLARI İFADE ETTİ;

“Üniversitemiz ile birlikte yürüteceğimiz çalışmalar sayesinde hem öğrencilerimizin iş dünyasına daha donanımlı hazırlanmasını hem de bölgemizin ihtiyaçlarına yönelik somut projelerin ortaya çıkmasını hedefliyoruz. Rektörümüz Sayın Prof.Dr. Orhan Baş hocamıza üyelerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyorum.”

Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü koordinasyonunda yürütülecek lisans, tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarını da kapsayacak protokol ile; bilgi, deneyim ve kurumsal kapasite paylaşımının güçlendirilmesi, eğitim, araştırma, danışmanlık, mentorluk, staj ve proje faaliyetlerinin birlikte yürütülmesi ve üniversite–sanayi iş birliğinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi amaçlanıyor.