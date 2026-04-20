Kaza, akşam saat 19.00 sularında Aksaray-Nevşehir karayolu Alayhan köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.C. (41) yönetimindeki yolcu otobüsü, sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Kontrolden çıkan dev araç, aynı yönde seyreden 10 araca çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çarpışmanın şiddetiyle araçların savrulduğu karayolunda ihbar üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma, Sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle araçlardan çıkarılan 7 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri, otoyol dehşetiyle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Öte yandan yetkililer sürücüleri sık sık can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.