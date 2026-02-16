Feci olay, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Mersin istikametinde yaşandı. Güvenlik şeridindeki otomobilden kanlar aktığını gören vatandaşlar durumu hemen emniyet ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta tüfek bulundu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu Adli Tıp Kurumu’nda gelecek raporla belli olacak.

Araç sahibi ile ölen kişinin kimliğinin uyuşmadığı ifade edilirken, polis hayatını kaybeden kişinin kimliğini araştırıyor.