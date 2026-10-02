Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Motosikletle tek teker üzerinde ilerleyen, 302 kilometre hıza ulaşan ve tehlikeli şerit değiştiren sürücü, bu görüntüleri sanal medyada paylaştı.

Otoyolda rekor hız ve tek teker şov pahalıya patladı - Resim : 1

Görüntüleri ihbar olarak değerlendiren otoyol jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kimliği tespit edilen sürücü yakalandı.

Magandanın tık uğruna paylaştığı görüntü pahalıya mal olduMagandanın tık uğruna paylaştığı görüntü pahalıya mal olduGündem

Otoyolda rekor hız ve tek teker şov pahalıya patladı - Resim : 3

Sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 331 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesi daimi olarak iptal edilirken, hakkında ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek’ suçundan adli işlem başlatıldı.