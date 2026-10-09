Yangın, Osmaniye-Gaziantep otoyolunda tünellerin çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler ve yoğun duman, çevredeki sürücüler arasında paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Otoyolda korku dolu anlar: Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü
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Yangın, Osmaniye-Gaziantep otoyolunda tünellerin çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler ve yoğun duman, çevredeki sürücüler arasında paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Osmaniye-Gaziantep otoyolunda seyir halindeki bir kamyon, tünel çıkışında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yoğun duman ve yükselen alevler sürücüler arasında paniğe neden olurken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Osmaniye-Gaziantep otoyolunda tünellerin çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler ve yoğun duman, çevredeki sürücüler arasında paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.