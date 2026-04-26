Olay, Cajibio kasabası yakınlarında meydana geldi. Yetkililerin verdiği bilgilere göre, kimliği belirsiz kişilerce kara yolu üzerindeki bir menfeze önceden yerleştirilen patlayıcı düzenek, araçların geçişi esnasında büyük bir gürültüyle infilak ettirildi. Patlamanın şiddetiyle seyir halindeki araçlar hurdaya dönerken, bölgeye çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİLANÇO AĞIR: 14 CAN KAYBI

Saldırı sonrası yapılan resmi açıklamalarda, olay yerinde ve kaldırıldıkları hastanelerde 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 38 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu ve can kaybı sayısının artabileceği endişesi taşınıyor.

CUMHURBAŞKANI PETRO’DAN SERT TEPKİ: BUNLAR FAŞİST VE TERÖRİSTTİR

Saldırının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, olayın faili olarak FARC’ın çatı örgütü Estado Mayor Central’i (EMC) ve lideri Ivan Mordisco’yu işaret etti. Petro, saldırıyı gerçekleştiren gruplara karşı en üst düzeyde operasyon emri vererek "Cajibio'daki sivilleri öldüren ve yaralayanlar teröristtir, faşisttir ve uyuşturucu kaçakçısıdır. Bu narko-terörist gruba karşı dünya çapında en üst düzeyde takip başlatılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

BÖLGEDE OPERASYONLAR YOĞUNLAŞTIRILDI

Saldırının ardından silahlı kuvvetlere operasyonları sıkılaştırma talimatı verilirken, narko-terör örgütü olarak nitelendirilen gruba yönelik bölgedeki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.