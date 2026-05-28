Kırsal Ilıcak Mahallesi mevkisinde, Nusaybin kara yolu üzerinde meydana geldi. Araçlarıyla seyir halinde olan iki ailenin fertleri arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Otoyolda kanlı hesaplaşma: 9 kişi kanlar içinde yere yığıldı - Resim : 1

Tartışma kısa sürede silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otoyolda kanlı hesaplaşma: 9 kişi kanlar içinde yere yığıldı - Resim : 2

Tedaviye alınan yaralılardan 2’si doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna götürülürken, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Otoyolda kanlı hesaplaşma: 9 kişi kanlar içinde yere yığıldı - Resim : 3

Otoyolda kanlı hesaplaşma: 9 kişi kanlar içinde yere yığıldı - Resim : 4

Otoyolda kanlı hesaplaşma: 9 kişi kanlar içinde yere yığıldı - Resim : 5