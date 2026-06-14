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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kaza, Tarsus ilçesi sınırlarında bulunan Damlama mevkiinde meydana geldi. Ahmet Şahin'in kullandığı motosiklet aynı yönde ilerleyen bir TIR'la çarpıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ ACI HABERİ VERDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Ahmet Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşanan kaza nedeniyle otoyolda kısa süreli hareketlilik yaşanırken, ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme yaptı. Ahmet Şahin'in yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağını bildirdi.