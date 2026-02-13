Cinsel istismar ve insan ticareti suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken 10 Ağustos 2019 yılında New York’taki Metropolitan Correctional Center’da ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein’in ölümü ile ilgili tartışmalar yeniden konuşulmaya başlandı.

Otopsi esnasında aile adına gözlemci olarak bulunan 92 yaşındaki adli patolog Michael Baden, İngiliz basınına gerçekleştirdiği açıklamada, “Benim görüşüme göre ölüm büyük olasılıkla asılmadan ziyade boğulmaya bağlı baskı sonucu meydana geldi” sözlerini sarf etti.

Baden, mevcut bilgiler ışığında ölümün sebebi ve şekli ile ilgili daha kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini belirtti.

RESMİ KARAR: İNTİHAR

New York Adli Tıp Kurumu, Epstein’in ölümünü “asarak intihar” olarak kayda geçirmişti. Dönemin baş adli tabibi Barbara Sampson, kararının arkasında durduğunu ve boyun kemiği kırıklarının hem intihar hem de cinayet vakalarında görülebileceğini duyurmuştu.

Fakat Baden, özellikle boyunda belirlenen üç ayrı kırığın (hyoid kemikte bir, tiroid kıkırdakta iki) şüphe uyandırdığının altını çizdi. 50 seneyi aşkın kariyerinde cezaevi intiharlarında bu tür çoklu kırıklara rastlamadığını ifade eden Baden, “Tek bir kırık bile cinayet ihtimalini araştırmayı gerektirir. İki kırık kesinlikle kapsamlı soruşturma gerektirir” sözlerini sarf etti.

YENİ BELGELER ŞÜPHELERİ ARTIRDI

ABD Adalet Bakanlığı’nın aktardığı milyonlarca sayfalık Epstein dosyasında yer alan yeni görüntü ve belgeler de tartışmaları yeniden alevlendirdi. Ölümünden bir gece önce hücre bloğuna çıkan merdivenlerde turuncu bir silüet görüldüğü bildirildi.

Cezaevindeki bazı güvenlik kameralarının arızalı olduğu tespit edildi. Gece 03.00 ve 05.00’te yapılması gereken rutin kontrollerin gerçekleştirilmediği belirlendi. Hücrede bulunan turuncu çarşaftan yapılmış ilmikle boyundaki izlerin birebir örtüşmediği öne sürüldü. Öte yandan bazı resmi belgelerde tarih tutarsızlıkları bulunduğu ve ölüm saatine ilişkin net bir zaman tespit edilemediği belirtildi.

Federal Bureau of Investigation (FBI) ve ABD Adalet Bakanlığı ise, Epstein’ın intihar ettiği yönündeki resmi görüşlerini koruyor ve cinayete dair herhangi bir kanıt bulunmadığını savunuyor.