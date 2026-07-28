Gelişen aydınlatma teknolojileriyle birlikte otomobil farlarının fiyatı katlanırken, Allianz tamir maliyetlerinin asıl sorumlusunun üreticilerin yedek parça politikası olduğunu açıkladı. Tek bir tırnağı veya camı kırılan farın tamamen değişmek zorunda kalması hem sürücülerin cebini yakıyor hem de çevreye büyük zarar veriyor.

Otomotiv dünyasında gelişen teknoloji, sürüş güvenliğini ve konforunu artırsa da olası kazalarda tamir masraflarını uçuk seviyelere taşıyor. Alman sigorta şirketi Allianz tarafından paylaşılan veriler, modern araçlarda aydınlatma sistemlerinin araç tamir masraflarında aslan payını almaya başladığını gösteriyor.

Açıklanan rakamlara göre yalnızca Almanya’da her yıl yaklaşık 870 bin otomobil farı kazalarda zarar görüyor. 2015 yılında ortalama 700 euro seviyesinde olan far değişim maliyetleri, 2025 yılına gelindiğinde 1.250 euroya ulaştı. Üst segment ve lüks modellerde ise tek bir farın değişim maliyeti 6.700 euroya kadar tırmanabiliyor.

KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ NEDEN BU KADAR PAHALIYA MAL OLUYOR?

Farlardaki devasa fiyat artışının arkasında, bu sistemlerin artık basit bir halojen ampul ve plastik muhafazadan ibaret olmaması yatıyor. Günümüz otomobillerinde kullanılan adaptif Matrix LED teknolojileri, lazer aydınlatma üniteleri, kamera sistemleri ve karmaşık elektronik sensörler farları adeta birer teknoloji üssüne dönüştürüyor. Sürüş emniyetine büyük katkı sağlayan bu teknolojik donanımlar, en ufak bir darbede dahi maliyeti katlıyor.

ASIL PROBLEM TEKNOLOJİ DEĞİL, DEĞİŞİM POLİTİKASI

Allianz’a göre parça fiyatlarının yüksekliğinden ziyade temel sorun otomobil üreticilerinin servis ve tamir yaklaşımından kaynaklanıyor. Üretici markalar farların dış camı, kasası, bağlantı tırnakları veya elektronik kartları için ayrı yedek parça çözümleri sunmuyor. Bu durum, far ünitesinin sadece küçük bir tırnağı veya dış camı hasar gördüğünde bile tüm blok sisteminin çöpe atılarak yenisiyle değiştirilmesini zorunlu kılıyor.

Allianz Teknoloji Merkezi Başkanı Christian Sahr durumun vahametini şu benzetmeyle dile getiriyor: "Ufak bir sorun yüzünden tüm farı çöpe atmak, sadece bir düğmesi koptu diye pahalı bir takımı çöpe atmaya benziyor."

TOYOTA VE MERCEDES-BENZ’DEN SÜRDÜRÜLEBİLİR ADIMLAR

Sektör genelindeki bu kısıtlayıcı tutuma karşı Toyota, yapıcı modeliyle olumlu bir örnek olarak öne çıkıyor. Japon üreticinin belirli far ünitelerinde dış cam, gövde, elektronik bileşenler ve montaj braketleri bağımsız parçalar halinde değiştirilebiliyor. Allianz temsilcileri Toyota'nın bu hamlesini örnek göstererek diğer markaları da benzer adımlar atmaya çağırıyor.

Sektörde bu çağrılara yanıt veren ilk markalardan biri ise Mercedes-Benz oldu. Alman üretici, gelecek modellerinde far parçalarını birbirine yapıştırmak yerine vidalama yöntemine geçmeyi planlıyor. Bu sayede modüler yapı kolayca sökülüp yalnızca hasarlı parçanın tamir edilmesine olanak tanıyacak. Farların modüler olarak tamir edilebilmesi, sürücülerin ve sigorta şirketlerinin maliyetlerini düşürmenin yanı sıra plastik atık miktarını ve karbon ayak izini de ciddi oranda azaltacak.