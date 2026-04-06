Olay, Yeni Mahalle Bülent Ecevit Caddesi 1-C Blok önündeki otoparkta yaşandı. İnşaat ustası evli, 3 çocuk babası Metin Budak, iş dönüşü minibüsünü evinin önündeki otoparka park etti. Minibüsün yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi tabancayla açık olan camdan Metin Budak'a 6 el ateş etti.

Göğsüne isabet eden mermilerle ağır yaralanan Metin Budak, yakınları ve komşuları tarafından özel bir araçla Keşan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Budak, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilerek, yakalanması için soruşturma başlattı.