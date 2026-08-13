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Hyundai Motor, Hyundai Wia ve Hyundai E&C ortaklığından oluşan konsorsiyum, sürücülerin park arama çilesine son verecek tam otonom park robotu projesini hayata geçirdi. Güney Kore'nin Seul kentinde bulunan bir apartman kompleksinin yer altı otoparkında test edilmeye başlanan sistemde, iki set Hyundai WIA robotu toplam 53 park yerini aktif olarak yönetecek.

MİNİMAL TASARIM, DÜŞÜK BOYUT VE DEVASA TAŞIMA KAPASİTESİ

Sistemin kalbinde yer alan ve yalnızca 110 mm yüksekliğe sahip olan robotlar, doğrudan aracın altına girip tekerlekleri yukarı kaldırarak taşıma işlemini başlatıyor. Dahili LiDAR sensörleri sayesinde çevresini yüksek hassasiyetle algılayabilen bu mini robotlar, 3.400 kilograma kadar ağırlık taşıma kapasitesine sahip.

Saatte 4,3 kilometre hıza ulaşabilen robotlar sayesinde sürücünün yapması gereken tek şey otomobilini teslim alanına bırakmak oluyor. Aracı geri teslim almak istendiğinde ise otoparktaki otomat kiosklar üzerinden tek tıkla talep oluşturulması yeterli kalıyor.

KAPI AÇMA MESAFESİ TARİHE KARIŞIYOR: KAPASİTE YÜZDE 50 ARTACAK

Araçların milimetrik hassasiyetle istenilen noktaya yerleştirilmesi, park alanlarının kullanım mantığını tamamen değiştiriyor. Sürücülerin araçtan inip binmesi için kapı aralığı bırakma zorunluluğunu ortadan kaldıran sistem, otomobillerin birbirine sıfıra yakın mesafede dizilmesini sağlıyor.

Her yöne manevra yapabilen robotlar sayesinde dar ve kullanım dışı kalan alanlar değerlendirilerek mevcut otopark kapasitesinin yüzde 20 ila 50 oranında artırılması ve otopark içi sürtme/çarpma kazalarının sıfırlanması hedefleniyor.