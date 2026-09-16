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Kaynak: İHA

Kaza, saat 08.45 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Topkapı Caddesi üzerinde bulunan Koç Üniversitesi Hastanesi'nin açık otopark alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 TG 4212 plakalı otomobiliyle otoparka giriş yapan Hakan Akcan, park manevrası yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, otoparkı çevreleyen tel çitleri aşarak yaklaşık 3 metre yükseklikteki duvardan alt taraftaki boş araziye düştü. Araç boş araziye düz şekilde çakılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan ekiplerce araçtan çıkarılan sürücü Hakan Akcan'ın kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlendi. Akcan, kontrol amaçlı olarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza mahallinde güvenlik önlemleri alırken, boş araziye düşen otomobilin bulunduğu noktadan çekilmesi ve vinç vasıtasıyla kaldırılması için çalışma başlatıldı.