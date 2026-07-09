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Kaynak: AA / DHA / İHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre olay, Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi’nde meydana geldi. İddianamede, hayatını kaybeden Sedat Arıkan (34) ile yaralanan Sinan Arıkan’ın (39) kardeş olduğu, sanıklar Nadir Kurt (59) ile İbrahim Kurt’un (31) ise baba oğul olduğu belirtildi.

Taraflar arasında, mağazanın bulunduğu binanın önüne araç park edilmesi nedeniyle daha önce de husumet yaşandığı ve zaman zaman tartışmalar çıktığı aktarıldı.

TARTIŞMA KAVGAYA, KAVGA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

İddianamede yer alan bilgilere göre, 9 Aralık 2025 tarihinde İbrahim Kurt’un iş yerinin önünde bulunduğu sırada Sedat Arıkan olay yerine geldi.

İkili arasında başlayan tartışma, Sedat Arıkan’ın İbrahim Kurt’a yumruk atmasıyla kavgaya dönüştü. İbrahim Kurt’un da karşılık verdiği, kısa süre sonra Sinan Arıkan ile Nadir Kurt’un da olaya dahil olduğu belirtildi.

İddialara göre Nadir Kurt, yanında bulunan silahla önce Sinan Arıkan’a ardından Sedat Arıkan’a ateş etti. Olayda Sedat Arıkan hayatını kaybederken, Sinan Arıkan ise yaralandı.

ADLİ TIP RAPORU: ÖLÜM NEDENİ ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI

İddianamede, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi raporuna da yer verildi. Raporda, Sedat Arıkan’ın vücudunda ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası bulunduğu ve yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtildi.

Ölümün, ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı gerçekleştiği ifade edildi.

BABA VE OĞUL İÇİN AĞIR CEZA TALEBİ

Sanıkların suçlamaları kabul etmediği belirtilen iddianamede, Nadir Kurt’un ateş ettiği sırada amacının bacak bölgesine yönelik olduğu yönünde savunma yaptığı aktarıldı.

Savcılık değerlendirmesinde ise Nadir Kurt’un silahla, İbrahim Kurt’un ise fiziksel saldırıyla olaya dahil olduğu ve iki sanığın eylemlerinin birlikte gerçekleştiği belirtildi.