Otopark kavgasında 11 yaşındaki kızının gözleri önünde vurulmuştu: Son yolculuğuna uğurlandı

'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan eşi Fatoş Teke, "Annesine söyleyemedik vurulduğunu, trafik kazası sebebiyle öldüğünü söyledik. Canice vurulup öldürüldüğünü söyleyemedik maalesef. 55 – 60 yıldır babasıyla babam çocukluk arkadaşı. Otoparktaki araba mevzusu sebebiyle eşim onu aradı ve 'Arabayı ne zaman çekersin' dedi. O da 'Sen beni bunun için arayamazsın’ dedi. Konuşmaya başladılar. Adam silahını alıp gelmiş. Eşim kapıyı açtı. Eşimi orada defalarca bir sürü kurşunla öldürdü. Kalbinden, kolundan her yerinden vurarak öldürdü. Eşim yere düşerek bir daha hiç kalkmadı. Katil zanlısı o kadar soğukkanlı ki, eşim orada yerde yatarken kalktı yerden ne topladı bilmiyorum arkasına bile bakmadan asansöre binip gitti; arkasına bile bakmadı. Eşimi kaybettik. En ağır cezayı almasını istiyorum. Hapisten çıkmasını istemiyorum. Benim iki çocuğumun katili ölsün istiyorum. Kızım çok kötü. Babası kapıyı açmayın dedi; tartışmayla psikolojileri bozulmasın diye. Kızım kapının dürbününden babasının vurulduğunu herşeyi görmüş. Zaten bunu asla unutamıyor. 4,5 yaşındaki oğlum da kızım da babasını orada can verirken gördüler" dedi.