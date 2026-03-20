Olay, bir vatandaşın aracını üniversite otoparkına park etmesiyle başladı. Park sırasında, sabitlenmemiş bir mazgala denk gelen araçta maddi hasar oluştu.

Yaşadığı durumu fotoğraflarla belgeleyen araç sahibi, zararın karşılanması talebiyle üniversiteye başvurdu. Üniversite yönetimi, otoparkta herhangi bir eksiklik bulunmadığını ve gerekli denetimlerin yapıldığını öne sürerek bu talebi reddetti.

Bunun üzerine başvurucu, mazgalın yerinden çıkmasının sürücü hatasından değil, bakım ve sabitleme eksikliğinden kaynaklandığını belirterek 10 bin 141 liralık zararının karşılanmasını istedi.

"HİZMET KUSURU" OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Dosyayı inceleyen KDK, üniversitenin otopark alanındaki altyapı unsurlarının bakım ve güvenliğinden sorumlu olduğunu vurguladı. Mazgalın yerinden çıkmasını önleyecek tedbirlerin alınmadığını ve olay öncesinde herhangi bir uyarı işaretinin bulunmadığını tespit eden kurum, bu durumu “hizmet kusuru” olarak değerlendirdi.

Sonuç olarak KDK, üniversite rektörlüğüne başvurucunun zararının karşılanması yönünde tavsiye kararı verdi.