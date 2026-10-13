Yapay zekâ asistanları ekrandaki sohbet pencerelerinden çıkıp tam zamanlı dijital çalışanlara dönüşüyor. Meta cephesinin yeni hamlesi Muse, küçük işletmelerin hayalini kurduğu o yorulmayan asistan vizyonunu gerçeğe dönüştürüyor.

Asana, Canva, Shopify, Slack veya Notion gibi hayati iş araçlarınızın hepsi tek bir beyne bağlanıyor. Bir mağaza sahibi satış verilerini analiz ettirirken anında pazarlama materyali tasarlatıp dosyalarını Dropbox üzerinde yedekleyebiliyor.

Klasik sohbet botlarının aksine Muse; web'de geziniyor, form dolduruyor, bağlantılı uygulamalardan veri çekip satın alma yapıyor.

Kontrolü tamamen elden bırakmak istemeyenler için içerik paylaşımı veya para harcama gibi kritik adımlarda kullanıcı onayı devrede kalıyor.

Sistemin sunduğu esneklik sayesinde listede yer almayan özel yazılımların entegrasyonu da mümkün kılınıyor.

ABD ve Kanada sınırları içinde başlayan süreç, Reuters’ın paylaştığı Sensor Tower verilerine göre ücretsiz listeleri şimdiden altüst ediyor. Uygulamanın ilk iki haftada yaklaşık 2,8 milyon kez indirilmesi bekleniyor.

Türkiye için henüz net bir takvim ufukta görünmüyor. İşin en heyecan verici kısımlarından biri de otonom zekanın Raspberry Pi ve ESP32 gibi geliştirici kartlarıyla fiziksel dünyaya adım atabilmesi.

Ekrana sıkışmış sistemler donanımlarla buluşup gerçek hayatta hareket eden cihazlara dönüşmeye başlıyor.

Öte yandan OpenAI cephesinde bambaşka bir rüzgar esiyor.

İnternette görüp beğendiğiniz bir kıyafetin üzerinizde nasıl duracağını hayal etme devri kapanıyor. Küresel çapta erişime açılan sanal deneme özelliği sayesinde platforma bir özçekim veya tam boy fotoğraf yüklemek yepyeni bir dolap dolusu kıyafet denemek anlamına geliyor.

Try On tuşuna basıp dilediğiniz kombini üzerinizde anında görebiliyorsunuz. ChatGPT Images 2.5 modelinin gelişmiş yapısı; ışığı, dokuyu, renkleri o kadar doğal ve hızlı işliyor ki, ekranda beliren sonuç gerçeği aratmıyor.

Teknoloji dünyasındaki son adımlar yapay zekânın hayatımıza dokunma şeklini kökünden değiştiriyor. Bir yanda işletmelerin ağır iş yükünü omuzlayan, uygulamalar arası veri taşıma derdini bitiren otonom ajanlar; diğer yanda alışveriş deneyimini tamamen kişiselleştiren yaratıcı çözümler duruyor.

Hayatın akışı hızlanırken dijital yardımcılarımızın bizimle omuz omuza çalıştığını görmek son derece heyecan verici. Gündelik yaşamın o tanıdık ritmi otonom yazılımların dokunuşuyla yepyeni bir şekle bürünüyor.