Geleceğin ulaşımında kritik rol üstlenecek otonom araçlar için anlık karar verme kabiliyeti hayati önem taşıyor. Ani gelişen olaylarda saniyenin küçük bir diliminde doğru tepkiyi verebilmek adına gelişmiş robotaksilerde kamera, radar, LiDAR ve LWIR gibi pek çok farklı sensör teknolojisi bir arada kullanılıyor. Ancak geleneksel görüş sistemleri, sahnede hiçbir hareket olmasa bile görüntünün tamamını araç bilgisayarına sürekli aktarmaya devam ediyor. Bu durum hem işlem yükünü artırıyor hem de yüksek hızda gerçekleşen anlık hareket ayrıntılarının kaçırılmasına yol açabiliyor.

GELENEKSEL SENSÖRLERDEN FARKLI ÇALIŞIYOR

Nöromorfik kameralar veya diğer adıyla Dinamik Görüş Sensörleri (DVS), olay tabanlı çalışma prensibiyle bu soruna yenilikçi bir çözüm sunuyor. Tüm piksellerin belirlenen bir kare hızına bağlı kalarak aynı anda ölçüm yaptığı geleneksel kameraların aksine, nöromorfik sistemlerde her piksel bağımsız olarak görev yapıyor. Işık seviyesinde bir değişim meydana gelmediği sürece sisteme veri gönderilmiyor; sadece ışık şiddeti değiştiğinde piksel bazında bir "olay" kaydediliyor.

İNSAN GÖRME SİSTEMİNDEN İLHAM ALIYOR

Bu çalışma mimarisi doğrudan insan görsel sisteminin mantığını temel alıyor. Gözümüz çevredeki her noktayı kesintisiz tam kareler halinde beynimize iletmek yerine, ortamda gerçekleşen değişimleri algılayıp beynin anlamlı bir temsil oluşturmasını sağlıyor. Sabit arka planı tekrar tekrar işlemek yerine doğrudan harekete odaklanan nöromorfik kameralar, otonom sürüş senaryolarında işlemciye binen yükü hafifleterek büyük avantaj yaratıyor.

MİLİSANİYENİN ALTINDA TEPKİ HIZI

Nöromorfik kameraları öne çıkaran en önemli özelliklerin başında yüksek tepki süreleri geliyor. Belirli bir kare hızını beklemeden veri üretebilen olay tabanlı sensörler, mikrosaniye seviyesinde zamansal çözünürlüğe ulaşabiliyor. Araştırmalarda 0,2 milisaniye gibi kısa sürelerde veri kaydı gerçekleştirebilen bu sistemler, geleneksel kameralara kıyasla yaklaşık 100 kat daha hızlı tepki verebilme kapasitesine ulaşıyor.

VERİ MİKTARI VE ENERJİ TÜKETİMİ DÜŞÜYOR

Geleneksel sensörlere kıyasla 1.000 kata kadar daha az veri üreten bu sistemler, veri bant genişliğini önemli ölçüde daraltıyor. İnsan beynini modelleyen bu mimarinin otonom sürüşteki veri işleme enerjisini yüzde 90'a kadar azaltabileceği öngörülüyor. Bu durum, özellikle elektrikli araçlarda sürüş menzilini korumak açısından kritik bir kazanım anlamına geliyor. Ayrıca 140 dB'in üzerindeki yüksek dinamik aralıkları sayesinde bu kameralar, tünel çıkışları veya gece karşıdan gelen güçlü farlar gibi ani ışık değişimlerinde dahi nesneleri sorunsuz izlemeye devam edebiliyor.

SENSÖR FÜZYONU KAÇINILMAZ

Tüm bu üstün özelliklerine rağmen nöromorfik kameralar tek başlarına kusursuz bir çözüm sunamıyor. Yapıları gereği durağan nesnelerin bağlamını çözümlemekte ve doğrudan mesafe ölçümü yapmakta zorlanan bu sensörlerin, diğer görüş sistemleriyle desteklenerek sensör füzyonuna dahil edilmesi gerekiyor. Dış çevre takibinin yanı sıra kabin içinde sürücünün göz hareketlerini, yorgunluk belirtilerini ve mikro uyku durumlarını yüksek hassasiyetle izlemek amacıyla da nöromorfik teknolojilerden yararlanılabiliyor.