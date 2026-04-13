Türkiye'nin ihracat şampiyonu otomotiv endüstrisi, 2026 yılının ilk çeyreğinde vites yükseltti. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" grubunda yılın ilk 3 ayında 1 milyar 550 milyon 627 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

YÜZDE 9,3'LÜK ARTIŞLA GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

Ocak-Mart döneminde toplam 9,8 milyar dolarlık ihracata imza atan sektörde, hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon grubu toplam ihracatın yüzde 15,7’sini oluşturdu. Geçen yılın aynı dönemine göre bu ürün grubundaki artış oranı yüzde 9,3 olarak kayıtlara geçti.

ZİRVEDE BİRLEŞİK KRALLIK, ATAKTA FRANSA VAR

Yılın ilk çeyreğinde tam 67 ülkeye ticari araç gönderen sektörün en büyük pazarı yine Birleşik Krallık oldu. Birleşik Krallık, yüzde 14 artışla 296 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Fransa, geçen yıla oranla yüzde 82,7 gibi rekor bir sıçrama yaparak 220,2 milyon dolarlık ihracatla ikinci sıraya yerleşti. İtalya, yüzde 12’lik yükselişle 172,9 milyon dolara çıkarak dördüncü oldu.

Pazar çeşitliliğinde en dikkat çekici performans ise Avustralya'dan geldi. Bu uzak pazara yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107 oranında artarak 41,2 milyon dolara fırladı.

AVRUPA PAZARI AĞIRLIĞINI KORUYOR

İlk 10 listesinde yer alan ülkelerin 8'inin Avrupa Birliği (AB) üyesi olması, Türk otomotiv sanayisinin Avrupa standartlarındaki üretim gücünü bir kez daha teyit etti. Listede yer alan diğer ülkelerdeki durum ise şöyle şekillendi:

Belçika: Yüzde 48 artış (136,5 milyon dolar)

Avusturya: Yüzde 36 artış (30,6 milyon dolar)

Almanya ve İspanya: Bu pazarlarda ise sırasıyla yüzde 6,5 ve yüzde 45 oranlarında kısmi düşüşler gözlemlendi.