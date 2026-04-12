Otomotiv sektöründe yeni bir trend olarak sürücü destek sistemlerinin abonelik modeliyle sunulması yaygınlaşıyor.

Tesla, Lucid Motors ve Rivian gibi markalar, özellikle gelişmiş sürüş destek özelliklerini aylık ücretlendirme sistemiyle kullanıcılarına sunarak gelirlerini artırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda Tesla, en gelişmiş sürüş destek paketlerini aylık 99 dolarlık abonelik modeliyle sınırladı. Abonelik almayan kullanıcılar, bazı şerit takip ve hız sabitleme gibi gelişmiş sürüş destek özelliklerinden yararlanamıyor.

Benzer şekilde Rivian, eller serbest sürüş sistemi için aylık 49,99 dolarlık abonelik modelini devreye aldı. Lucid Motors’un da benzer bir modele geçmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Araç sahipleri bu ek ücretlere tepki gösterse de, sektör analistleri abonelik bazlı sistemlerin gelecekte daha da yaygınlaşacağını öngörüyor. Ayrıca “Full Self-Driving” gibi sistemlerin ilerleyen dönemde tamamen abonelik üzerinden sunulması ve fiyatların artması bekleniyor.