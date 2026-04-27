Otomotivde yeni dönem: Chery ve Bosch’tan büyük hamle

Çin'in otomotiv alanındaki ihracat lideri Chery, 48V araç mimarisi için Bosch ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. Yeni nesil sistem, daha hafif yapı, yüksek güç ve hızlı tepki kabiliyetiyle otomotivde dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi Derleyen: Haber Merkezi
STRATEJİK ORTAKLIKLA YENİ NESİL ARAÇ TEKNOLOJİSİ

Çin’in önde gelen otomotiv üreticilerinden Chery, küresel teknoloji devi Bosch ile 48V araç mimarisi geliştirmek üzere stratejik bir iş birliğine imza attı. Pekin’de duyurulan anlaşma, yeni nesil elektrikli ve akıllı araç teknolojilerinin geliştirilmesini hedefliyor.

İş birliği kapsamında araç içi bilgi işlem sistemleri, akıllı kokpitler ve by-wire şasi teknolojileri gibi yüksek performanslı sistemlerin ihtiyaç duyduğu yeni elektrik mimarisi oluşturulacak.

.

48V MİMARİSİ İLE DAHA GÜÇLÜ VE VERİMLİ ARAÇLAR

Artan teknoloji talepleri, geleneksel 12V sistemlerin sınırlarını zorlamaya başlamış durumda. Bu nedenle 48V elektrik mimarileri otomotiv sektöründe yeni standart haline geliyor.

Chery ve Bosch tarafından geliştirilen sistemin öne çıkan özellikleri:

Daha yüksek güç kapasitesi (15kW seviyesine kadar)

Daha hafif yapı (10 kg’dan fazla ağırlık azaltımı)

Daha hızlı tepki veren direksiyon sistemleri (%20’den fazla iyileşme)

Yüksek güvenilirlik ve ölçeklenebilir mimari

Kritik fonksiyonlar için yedekli güç besleme sistemi

Bu yapı, özellikle otonom sürüş ve akıllı araç teknolojileri için önemli bir altyapı sunuyor.

AKILLI ARAÇLARDA YENİ DÖNÜŞÜM

Yeni 48V mimarisi yalnızca enerji verimliliği sağlamıyor, aynı zamanda araçların dijital dönüşümüne de katkı sunuyor. Sistem; frenleme, direksiyon ve sürüş kontrolü gibi kritik fonksiyonların kesintisiz çalışmasını hedefliyor.

Ayrıca teknolojinin gelecekte robotik sistemler ve farklı endüstriyel alanlara da uyarlanabileceği belirtiliyor.

25 YILLIK İŞ BİRLİĞİ YENİ SEVİYEYE TAŞINDI

Chery ve Bosch arasındaki ortaklık 25 yılı aşkın süredir devam ediyor. 2024 yılında imzalanan mutabakatla birlikte 48V sistem üzerine yoğun Ar-Ge çalışmaları başlatıldı.

18 aylık süreçte:

Fonksiyonel prototipler geliştirildi

Kritik bileşenler üretildi

Seri üretim için ön hazırlıklar tamamlandı

Bu gelişmeler, seri üretim sürecine geçişi hızlandıran önemli bir aşama oldu.

ÜST DÜZEY AÇIKLAMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Chery Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue, iş birliğini şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu 48V araç projesi, yeni nesil araç sistem çözümlerinin tanımlanması ve hızla hayata geçirilmesi için ortak bir adımdır. Bu iş birliği, global pazar için bir teknoloji ekosistemi inşa etme ve elektrik mimarilerinin dönüşümüne liderlik etme yolunda önemli bir aşamadır. Chery, teknolojik inovasyonu temel itici güç olarak görmeye devam ederek ürün inovasyonunu güçlendirecek, iş modeli dönüşümünü hızlandıracak ve küresel yüksek teknoloji ekosistemine geçişini hızlandıracaktır"

Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Stefan Hartung ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu stratejik iş birliğinin derinleşmesi, Bosch ile Chery arasındaki 25 yıllık güçlü ortaklığın yeni bir seviyeye ulaştığını gösteriyor. Küresel ölçekte hızlanan elektrifikasyon ve akıllı dönüşüm trendleri doğrultusunda Bosch, düşük voltaj sistem bileşenlerinin geliştirilmesi ve endüstriyel üretim konusundaki deneyimini tam anlamıyla ortaya koyacaktır. Chery'nin araç geliştirme yetkinliği, güç ağı sistem tanımları ve yerel ile uluslararası pazarlardaki gücüyle birleşerek yeni nesil 48V araçların seri üretimini ve ölçeklenmesini hızlandıracağız."

AKILLI MOBİLİTE DÖNÜŞÜMÜNDE KRİTİK ADIM

Bu stratejik ortaklık, küresel otomotiv sektöründe elektrifikasyon ve akıllı mobilite dönüşümünü hızlandırmayı amaçlıyor. 48V mimarisi, yeni nesil araçların daha verimli, daha güvenli ve daha akıllı hale gelmesine katkı sağlayacak.

Chery’nin premium markası EXEED başta olmak üzere yeni modellerde bu teknolojinin kullanılması planlanıyor.

