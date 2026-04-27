Otomotivde yeni dönem: Chery ve Bosch’tan büyük hamle

STRATEJİK ORTAKLIKLA YENİ NESİL ARAÇ TEKNOLOJİSİ
Çin’in önde gelen otomotiv üreticilerinden Chery, küresel teknoloji devi Bosch ile 48V araç mimarisi geliştirmek üzere stratejik bir iş birliğine imza attı. Pekin’de duyurulan anlaşma, yeni nesil elektrikli ve akıllı araç teknolojilerinin geliştirilmesini hedefliyor.
İş birliği kapsamında araç içi bilgi işlem sistemleri, akıllı kokpitler ve by-wire şasi teknolojileri gibi yüksek performanslı sistemlerin ihtiyaç duyduğu yeni elektrik mimarisi oluşturulacak.
