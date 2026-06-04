Japon otomotiv devi Toyota, uzun süredir üzerinde AR-GE çalışmaları yürüttüğü hidrojenli motor teknolojisini, motor sporlarının en prestijli dayanıklılık yarışlarından biri olan Le Mans 24 Saat organizasyonunda sergilemeye hazırlanıyor. Marka, sıvı hidrojen yakıtıyla çalışan "TR LH2 Racing Prototype" isimli yeni yarış otomobilini, Circuit de la Sarthe pistinde ilk kez binlerce yarışseverin karşısına çıkaracak.
Otomotivde yeni çağ: Geleceğin yarış otomobili mi? Toyota’nın sıvı hidrojenli canavarı sahnede
Toyota, sıvı hidrojenle çalışan yeni içten yanmalı yarış otomobili TR LH2 Racing Prototype'ı Le Mans 24 Saat yarışlarında ilk kez kamuoyuna sergileyecek. TR010 HYBRID Hypercar şasisi üzerine inşa edilen hidrojenli araç, pistte gösteri sürüşleri yapacak.
Toyota Racing tarafından yapılan resmi açıklamaya göre TR LH2 Racing Prototype, Le Mans 24 Saat yarışının 94. organizasyonuna ev sahipliği yapan 13,626 kilometre (8,4 mil) uzunluğundaki pistte özel gösteri sürüşleri gerçekleştirecek. Sürüşlerin zaman planlaması ise şu şekilde açıklandı:
11 Haziran: Saat 13.50 (TSİ)
13 Haziran: Saat 13.45 (TSİ)
Bu gösteri sürüşleri sayesinde yarış tutkunları, hidrojenle çalışan içten yanmalı bir motorun kendine has sesini ve sürüş karakterini canlı olarak deneyimleme fırsatı bulacak. TR LH2 Racing Prototype, Toyota'nın Le Mans Hypercar kategorisinde mücadele eden mevcut yarış aracının altyapısını temel alıyor.
Paylaşılan basın bilgilerine göre araç, TR010 HYBRID Hypercar modeli ile aynı şasi platformu üzerine inşa edildi. Mühendisler bu stratejik tercih sayesinde, yenilikçi hidrojen teknolojisini gerçek yarış koşullarının getirdiği zorluklar altında test etmeyi ve geliştirmeyi hedefliyor.
Toyota, prototipi doğrudan bu zorlu ortamda işleterek; motor teknolojileri, yakıt depolama sistemleri ve hidrojen ikmal süreçleri gibi kritik alanlarda veriler elde etmeyi planlıyor.Geliştirilen bu prototipin en dikkat çekici yönlerinden birisi, yaygın olarak bilinen hidrojen yakıt hücreli (fuel cell) bir sistem yerine doğrudan hidrojen yakıtlı içten yanmalı bir motora sahip olması.
Bu yenilikçi yaklaşım, geleneksel yarış otomobillerindeki mekanik karakterin ve motor sesinin korunmasını sağlarken, karbon emisyonlarının büyük oranda azaltılmasına imkan tanıyor. Toyota yetkilileri, motor sporlarının laboratuvar ortamındaki çalışmalara kıyasla teknolojik ilerlemeyi çok daha hızlı hale getiren mükemmel bir test alanı sunduğunu belirtiyor.
Bu doğrultuda şirket, hidrojen teknolojisinin olgunlaşma sürecinde yarışların kritik bir rol oynayacağı görüşünü savunuyor. Hidrojenli içten yanmalı motorlar; hızlı yakıt ikmali imkanı, geleneksel motor sesi ve uzun mesafeli dayanıklılık yarışlarına olan yüksek uyumu sebebiyle Le Mans organizatörleri ile farklı üreticilerin ilgisini çekiyor.
Buna karşın; hidrojen yakıtının güvenli şekilde depolanması, aşırı düşük sıcaklıklarda muhafaza edilmesi, gelişmiş soğutma sistemleri ve geniş çaplı altyapı yatırımlarının gerekliliği gibi önemli teknik zorluklar sektörde halen çözüm bekleyen maddeler arasında yer alıyor.
(Donanımhaber)