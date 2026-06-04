Otomotivde yeni çağ: Geleceğin yarış otomobili mi? Toyota’nın sıvı hidrojenli canavarı sahnede

Toyota, prototipi doğrudan bu zorlu ortamda işleterek; motor teknolojileri, yakıt depolama sistemleri ve hidrojen ikmal süreçleri gibi kritik alanlarda veriler elde etmeyi planlıyor.Geliştirilen bu prototipin en dikkat çekici yönlerinden birisi, yaygın olarak bilinen hidrojen yakıt hücreli (fuel cell) bir sistem yerine doğrudan hidrojen yakıtlı içten yanmalı bir motora sahip olması.