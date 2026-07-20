Otonom sürüş teknolojilerinde küresel öncülerden biri olan Tesla, Full Self-Driving (Tam Otonom Sürüş) yazılımını tamamen kişiselleştirilmiş bir yapıya kavuşturmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar dünya genelindeki tüm Tesla araçlarında aynı kurallar ve ortak bir yapay zekâ algoritmasıyla çalışan sistem, yakında sürücülerin manuel olarak yaptığı müdahaleleri hafızaya almaya başlayacak. Sosyal medya platformu X üzerinden bir kullanıcının aracın ayarlara uymadığına yönelik şikayetine yanıt veren Elon Musk, yeni güncellemelerle birlikte araçların sürücülerin spesifik müdahalelerini hatırlayacağını ve her bireyin kişisel tercihlerine göre şekilleneceğini net bir dille doğruladı.

MÜDAHALE SAYISINI DÜŞÜRECEK KİŞİSEL AYARLAR

Yapay zekânın sürücü alışkanlıklarını kopyalamaya başlaması, otonom sürüş esnasında yaşanan insan müdahalesi sayılarını da radikal bir biçimde aşağı çekmeyi hedefliyor. Yeni özellikle birlikte araçlar; sürücünün sürekli tercih ettiği hızlı şerit geçişlerini, her gün kullanılan özel rota alışkanlıklarını ve belirli otoyol koridorlarındaki şerit değiştirme sıklıklarını zamanla analiz ederek öğrenecek. Benzer şekilde, sistemin ev, iş yeri veya okul gibi sık gidilen lokasyonlardaki özel otopark tercihlerini, dar garaj girişlerindeki hizalama biçimlerini ve yanaşma mesafelerini de hafızasında tutarak sahibinin tarzını birebir taklit etmesi amaçlanıyor.

GÜVENLİK FİLTRELERİ TARTIŞMA YARATTI

Bu yenilik teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratmış olsa da, güvenlik uzmanları ve otomotiv analistleri arasında bazı kritik soru işaretlerini beraberinde getirdi. Yapay zekâ sinir ağlarının sürücüyü taklit etme sürecinde, agresif araç kullanımı, hatalı şerit takipleri, ani makas atmalar veya hız sınırını aşma gibi tehlikeli alışkanlıkları ne ölçüde filtreleyeceği konusu henüz tam olarak netleşmedi. Şirket, FSD donanımında güvenliğin her zaman ana öncelik olduğunu belirtse de, sürücülerin kuralları esneten müdahalelerinin yapay zekâ tarafından birer "tercih" olarak algılanıp algılanmayacağı belirsizliğini koruyor. Sektör kaynakları, Tesla'nın son yazılım güncellemelerine eklediği müdahale geri bildirim menüsü sayesinde bu tarz riskli verileri ayıklayacağını tahmin ediyor.