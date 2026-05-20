Stellantis, Çinli otomotiv üreticisi Dongfeng Motor Corporation ile dikkat çeken bir ortaklığa imza attı. Anlaşma kapsamında Peugeot ve Jeep markalarına ait yeni modeller Çin’de üretilecek.

Yaklaşık 1 milyar euroluk yatırım öngören proje, Avrupa otomotiv sektörünün elektrikli araç dönüşümünde Çin teknolojisine giderek daha fazla ihtiyaç duyduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre üretim, Dongfeng’in Wuhan’daki tesislerinde gerçekleştirilecek. Çin pazarı ve ihracat hedefiyle geliştirilecek araçların üretimine 2027 yılında başlanması planlanıyor.

ELEKTRİKLİ DÖNÜŞÜM ÇİN’E YÖNELTTİ

Peugeot, Jeep ve Fiat markalarını bünyesinde barındıran Stellantis’in, özellikle batarya teknolojileri, yazılım altyapısı ve otonom sürüş sistemlerinde Çinli üreticilerle iş birliğine yöneldiği belirtiliyor.

Financial Times’ın değerlendirmesine göre Batılı üreticiler, elektrikli araç rekabetinde Çinli şirketlerin hızına yetişmekte zorlanıyor. Bu nedenle Çin merkezli ortaklıklar otomotiv sektöründe yeni dönemin kapısını aralıyor.

AVRUPA’DAKİ FABRİKALAR DA ÇİNLİLERE AÇILIYOR

Stellantis’in geçtiğimiz hafta Çinli elektrikli araç üreticisi Leapmotor ile ortaklığını genişletmesi de dikkat çekmişti. Anlaşma kapsamında İspanya’daki iki fabrikadan birinin Çinli şirkete devredileceği açıklanmıştı.

Şirketin ayrıca Dongfeng ile Avrupa’daki üretim faaliyetlerini kapsayacak yeni iş birlikleri için görüşmeler yürüttüğü ifade edildi.

ÇİN’DE YABANCI MARKALARIN PAYI ERİYOR

Çin otomotiv pazarında yabancı markaların etkisi son yıllarda ciddi şekilde geriledi. 2020 yılında yüzde 64 seviyesinde olan yabancı marka payının geçen yıl yüzde 30’a kadar düştüğü belirtiliyor.

Uzmanlar, Çinli üreticilerin düşük maliyetli ve teknolojik açıdan gelişmiş elektrikli araçlarla pazarda üstünlük sağladığını değerlendiriyor.