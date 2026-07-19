Dünyanın önde gelen otomotiv markalarından Volkswagen, n+ firması ile ortak bir çalışma yürüterek otomobillerindeki dijital altyapıyı iki tekerlekli araçlara entegre etti. Markanın "Sport eBike" ve "Crossover eBike" isimleriyle duyurduğu iki yeni elektrikli bisiklet modeli, sürüş güvenliğini destekleyen gelişmiş teknolojik donanımlarıyla ön plana çıkıyor. Fransa'da ön sipariş süreci başlayan ve önümüzdeki dönemin sonbaharında teslimatlarının yapılması planlanan modeller, modern ulaşım ihtiyaçlarına teknolojik bir alternatif sunuyor.

Gidon bölümünde geniş bir dijital kokpit ekranı barındıran modeller, markanın elektrikli araç serisinden aşina olunan grafik arayüz tasarımını kullanıyor. Güvenlik önlemleri kapsamında entegre edilen geri görüş kamerası, arkadan yaklaşan araçları algılayarak sürücüye anlık uyarılar iletiyor. Cihazlarda ayrıca konum takibi için entegre bir bulma sistemi de standart olarak yer alıyor.

YÜKSEK TORK VE UZUN MENZİL AVANTAJI

Her iki yeni modelde de dik yokuşların kolaylıkla aşılmasını sağlayan 85 Nm tork değerine sahip güçlü bir Yamaha motoru tercih ediliyor. Bölgesel yasal düzenlemeler gereği maksimum hız sınırları saatte 25 kilometre ile sınırlandırılan bisikletler, optimize edilmiş batarya yapılarıyla yol şartlarına bağlı olarak tek şarjla 160 kilometreye varan menzil performansı sunabiliyor.

KULLANIM AMACINA GÖRE FARKLILAŞAN TASARIMLAR

Performans ve sürat odaklı geliştirilen kapalı kadro yapısına sahip model sportif bir sürüş deneyimi vadederken; konfor odaklı geliştirilen diğer seçenek ise engebeli araziler için özel süspansiyon sistemleri ve yük taşımaya uygun arka bagaj alanı barındırıyor. Tasarımların yanı sıra, sürüş esnasında fren lambası ve sinyal uyarısı veren, kaza anında otomatik mesaj ileten akıllı kask ile hız ve navigasyon verilerini yansıtan kör nokta uyarı özellikli akıllı gözlük de opsiyonel seçenekler arasında bulunuyor.