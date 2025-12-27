Almanya otomotiv sektöründe krizin derinleştiğine işaret eden yeni bir gelişme yaşandı. Sektörün kritik tedarikçilerinden biri olan Diepersdorf Plastik Üretim, mali yükümlülüklerini yerine getiremeyerek iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

BİN ÇALIŞAN İŞSİZLİK RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Otomotiv sanayisine plastik parça üretimi gerçekleştiren firmanın iflas kararı, bünyesinde çalışan yaklaşık bin personelin geleceğini belirsizliğe itti. Şirket yönetimi, iflasın temel gerekçeleri olarak hızla yükselen enerji ve üretim maliyetlerini gösterirken, Avrupa genelinde otomobil üretim hacminin daralmasının gelirlerde telafisi güç kayıplar yarattığını bildirdi.

ÜRETİM ZİNCİRİNDE KRİTİK AKSAMA TEHDİDİ

Radyatör ızgaraları, ayna kapakları ve direksiyon muhafazaları gibi araçlar için stratejik öneme sahip parçaların üretimini üstlenen Diepersdorf’un yaşadığı bu süreç, Alman otomotiv endüstrisindeki tedarik zincirini de tehdit ediyor. İflasın, şirketin Almanya genelindeki tüm operasyonel merkezlerini ve tesislerini kapsaması bekleniyor.

MAAŞLAR KISA VADELİ GÜVENCE ALTINDA

İflas sürecinin başlamasıyla birlikte yetkililer, personelin mağduriyetini önlemek adına çalışan maaşlarının kısa vadeli olarak güvence altına alındığını duyurdu. Bu hamle ile hem çalışanların haklarının korunması hem de şirketin tamamen faaliyetlerini durdurmadan yeniden yapılanma fırsatlarını değerlendirmesi için zaman kazanılması hedefleniyor.