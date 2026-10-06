Mobility Global verilerine göre, 2026 yılının ocak-haziran döneminde yalnızca benzinli otomobillerin satışları yıllık bazda yüzde 10 azalarak 20,25 milyon adede düştü. 2021 yılında pazarın yüzde 73’üne hakim olan benzinli araçlar, son beş yılda 24 puanlık dev bir kayıp yaşadı. Yakıt fiyatlarındaki artış ve işletme maliyetlerinin yükselmesi, tüketicileri elektrikli ve hibrit seçeneklere yönlendiren en büyük etkenler arasında gösteriliyor.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT SATIŞLARI YÜKSELİŞTE

Benzinli araçların düşüşe geçtiği aynı dönemde bataryalı elektrikli otomobil satışları yüzde 12 artışla 6,87 milyon adede ulaşarak pazarın yüzde 17’sini oluşturdu. Geleneksel hibrit modeller ise yüzde 10’luk artış ve 7,27 milyonluk satış rakamıyla pazar payını yüzde 18’e çıkardı. Bölgesel bazda en sert düşüşler yüzde 26 ile Çin'de ve yüzde 13 ile Avrupa'da kaydedildi. Avrupa Birliği'nde yılın ilk 8 ayında elektrikli otomobil tescilleri, benzinli modelleri geride bırakmayı başardı.

SOKAKTAKİ ARAÇLARIN ÇOĞUNDA HALEN MOTOR VAR

Benzinli araçların satış payının azınlığa düşmesi, tamamen elektriğe geçildiği anlamına gelmiyor. Pazar payı yüzde 18 olan hibrit ve şarj edilebilir modeller de hesaba katıldığında, 2026'nın ilk yarısında satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 83’ünde halen bir içten yanmalı motor yer alıyor. Yalnızca elektrikle çalışan araçların payı yüzde 17 seviyesinde kalsa da veriler benzinli otomobillerin hakimiyetinin sona ermekte olduğunu açıkça ortaya koyuyor.