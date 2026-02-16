Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) bu yılın ocak dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini paylaştı.

Buna göre, yılın ilk ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 düşüşle 99 bin 247 olarak belirlendi. Otomobil üretimi ise yüzde 17 gerileyerek 55 bin 504 olurken, traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 100 bin 864 olarak kaydedildi.

Ocak ayında ticari araç grubunda üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16, hafif ticari araç grubunda yüzde 14, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 47 artış gösterdi.

Otomotiv ihracatı yılın ilk ayında geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 17 azalarak 64 bin 725 olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın ilk ayında toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 77 bin 590 düzeyinde oldu.

Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 9 artış sağlayarak 61 bin 55 kaydedildi.