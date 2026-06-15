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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, bu yılın ocak-mayıs döneminde otomotiv sanayisinin üretim ve pazar rakamlarında genel bir daralma gözlemlenirken ihracat gelirlerinde artış kaydedildi.

Yılın ilk beş ayında toplam otomotiv üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 azalarak 538 bin 718 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi yüzde 20 oranında gerileyerek 301 bin 367 adette kalırken, traktör üretimi de eklendiğinde toplam üretim rakamı 547 bin 115 adede ulaştı. Üretim artışı yaşanan tek alan ise ticari araçlar oldu. Bu grupta toplam üretim yüzde 6, ağır ticari araçlarda yüzde 8 ve hafif ticari araçlarda yüzde 6 oranında artış gösterdi.

Sektörün genel kapasite kullanım oranı yüzde 61 seviyesinde gerçekleşti. Araç grupları bazında değerlendirildiğinde ise bu oran hafif araç grubunda (otomobil ve hafif ticari) yüzde 62, kamyon grubunda yüzde 57, otobüs ve midibüs grubunda yüzde 67, traktör üretiminde ise yüzde 27 olarak belirlendi.

İHRACAT ADETLERİ DÜŞTÜ, GELİR ARTTI

Mayıs ayında iş günü sayısının geçtiğimiz yıla göre daha az olması üretim ve ihracat adetlerine doğrudan yansıdı. Ocak-mayıs döneminde toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 15 gerileyerek 373 bin 825 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde otomobil ihracatı yüzde 29 düşerken, ticari araç ihracatında %5 ve traktör ihracatında yüzde 20 oranında artış yaşandı.

Adet bazındaki gerilemeye rağmen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre sektör, toplam ihracattan aldığı yüzde 18'lik payla birinci sıradaki yerini korudu. Toplam ihracat geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artışla 16,6 milyar dolara ulaştı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçı Birliği (OİB) verilerine göre otomobil ihracatından elde edilen gelir yüzde 8 azalarak 4,4 milyar dolar olurken, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 1, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 3 oranında arttı.

İÇ PAZAR DARALDI, YERLİ ARAÇ PAYI BELLİ OLDU

Türkiye iç pazarında ise toplam hacim geçen yıla göre yüzde 8 daralarak 468 bin 507 adet seviyesine geriledi. Otomobil pazarı yüzde 10 düşüşle 356 bin 256 adet olarak kaydedilirken, ticari araç pazarı geçtiğimiz yılla paralel bir seyir izledi. Alt gruplarda hafif ticari araç pazarı yüzde 2 büyüdü, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 11 daraldı. Bu dönemde satılan otomobillerdeki yerli üretim payı yüzde 35, hafif ticari araçlardaki yerli payı ise yüzde 23 olarak gerçekleşti.