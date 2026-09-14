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Kaynak: AA

Otomotiv Sanayii Derneğinin (OSD) açıkladığı pazar istatistiklerine göre, sektörün ilk sekiz aylık dönemdeki araç ihracatı miktar bazında 597 bin 594 adede ulaştı.

Söz konusu sekiz aylık sürece ait imalat, dış satım ve pazar rakamları OSD tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Açıklanan verilere göre, yılın sekiz aylık kesitinde toplam araç imalatı bir önceki senenin aynı dilimine kıyasla yüzde 7,3 oranında azalarak 841 bin 583 adet seviyesine indi.

Binek araç imalatı ise yaklaşık yüzde 19 oranında gerileme göstererek 458 bin 169 adede düştü. Traktör imalatı dâhil edildiğinde toplam üretim miktarı 854 bin 860 adedi buldu.

Ocak-ağustos periyodunda ticari araç imalatında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12, ağır ticari segmentinde yüzde 7, hafif ticari grupta ise yüzde 12 oranında artış kaydedildi.

Söz konusu zaman diliminde otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı yüzde 59 seviyesinde gerçekleşti. Araç türleri bazındaki kapasite kullanım oranları binek ve hafif ticari araçlarda yüzde 60, kamyon grubunda yüzde 57, otobüs ve midibüs segmentinde yüzde 67, traktör imalatında ise yüzde 27 olarak kayıtlara geçti.

İLK 8 AYLIK DIŞ SATIM TUTARI 27,2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Sektörün adet bazındaki dış satımı, ocak-ağustos periyodunda geçen senenin eş dönemine göre yüzde 12 oranında kan kaybederek 597 bin 594 adede geriledi.

Bu süreçte binek araç ihracatı geçen yılın aynı evresine kıyasla yüzde 28 gerilerken, ticari araç dış satımı yüzde 9 oranında yükseldi. Söz konusu evrede traktör ihracatı da yüzde 14 ivmeyle 8 bin 245 adede yükseldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) verilerine dayanan bilgilere göre, toplam otomotiv sanayi dış satımı yılın ilk sekiz ayında yüzde 17'lik payla sektörler arası ihracat liderliğini sürdürdü. İlgili dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2025'in eş dönemine göre yüzde 2,5 oranında ivme kazanarak 27,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) paylaştığı rakamlara göre, aynı zaman diliminde binek araç ihracatı yüzde 9 azalışla 6,8 milyar dolar seviyesine çekildi. Bu periyotta dolar bazlı ana sanayi dış satımı yüzde 1, tedarik sanayisi ihracatı ise yüzde 4 oranında artış kaydetti.

BİNEK ARAÇ SATIŞLARINDA YERLİ PAYI YÜZDE 35 OLARAK KAYDEDİLDİ

Yılın sekiz aylık diliminde toplam pazar hacmi, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 12 daralarak 745 bin 597 adede indi.

Aynı periyotta binek araç pazarı da yüzde 14 oranında daralmayla 564 bin 241 adet seviyesine geriledi.

Ticari araç segmenti incelendiğinde, yılın ilk sekiz ayında geçen senenin aynı evresine göre toplam ticari araç pazarı yüzde 5, hafif ticari pazarı yüzde 4, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 7 oranında küçüldü.

İlgili periyotta binek araç satışları içerisindeki yerli imalat oranı yüzde 35, hafif ticari pazarındaki yerli araç payı ise yüzde 23 olarak gerçekleşti.