Yılın ilk çeyreğinde toplam otomotiv üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 321 bin 856 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil üretimi yüzde 18 düşüşle 181 bin 364 adet oldu.

Traktör üretimi dahil toplam üretim 327 bin 16 adet olarak kaydedildi.

Ticari araç grubunda ise üretim artış gösterdi:

Hafif ticari araç üretimi yüzde 13 arttı

Ağır ticari araç üretimi yüzde 20 arttı

Genel ticari araç üretimi yüzde 14 yükseldi





İHRACAT 9,9 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

OSD verilerine göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 15 düşüşle 215 bin 323 adet oldu.

Otomobil ihracatı yüzde 29 azaldı

Ticari araç ihracatı yüzde 5 arttı

Traktör ihracatı yüzde 12 artarak 2 bin 835 adet oldu



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre otomotiv sektörü, yılın ilk çeyreğinde toplam ihracatta 9,9 milyar dolar ile en yüksek paya sahip sektör oldu. Bu değer, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışa işaret etti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre ise:

Ana sanayi ihracatı yüzde 3 arttı

Tedarik sanayi ihracatı yüzde 4 arttı



KAPASİTE KULLANIM ORANI YÜZDE 60 SEVİYESİNDE

Yılın ilk çeyreğinde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 60 olarak gerçekleşti.

Araç gruplarına göre kapasite kullanım oranları:

Hafif araçlar (otomobil ve hafif ticari): yüzde 62

Kamyon grubu: yüzde 57

Otobüs-midibüs grubu: yüzde 69

Traktör: yüzde 28



OTOMOTİV PAZARI YÜZDE 4 DARALDI

Toplam otomotiv pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 274 bin 346 adet oldu.

Otomobil pazarı yüzde 6 düşüşle 210 bin 688 adet olarak gerçekleşti



Ticari Araç Pazarında Karışık Görünüm

Ticari araç pazarında ise farklı yönlü bir tablo ortaya çıktı:

Toplam ticari araç pazarı yüzde 3 arttı

Hafif ticari araç pazarı yüzde 4 büyüdü

Ağır ticari araç pazarı yüzde 6 geriledi



YERLİ ARAÇ PAYI YÜZDE 36 OLDU

2026 yılının ilk çeyreğinde otomobil satışlarında yerli araçların payı yüzde 36 olarak kaydedildi.

Hafif ticari araç pazarında ise yerli araç payı yüzde 23 seviyesinde gerçekleşti.