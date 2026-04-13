Yılın ilk çeyreğinde toplam otomotiv üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 321 bin 856 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil üretimi yüzde 18 düşüşle 181 bin 364 adet oldu.
Traktör üretimi dahil toplam üretim 327 bin 16 adet olarak kaydedildi.
Ticari araç grubunda ise üretim artış gösterdi:
Hafif ticari araç üretimi yüzde 13 arttı
Ağır ticari araç üretimi yüzde 20 arttı
Genel ticari araç üretimi yüzde 14 yükseldi
İHRACAT 9,9 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
OSD verilerine göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 15 düşüşle 215 bin 323 adet oldu.
Otomobil ihracatı yüzde 29 azaldı
Ticari araç ihracatı yüzde 5 arttı
Traktör ihracatı yüzde 12 artarak 2 bin 835 adet oldu
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre otomotiv sektörü, yılın ilk çeyreğinde toplam ihracatta 9,9 milyar dolar ile en yüksek paya sahip sektör oldu. Bu değer, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışa işaret etti.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre ise:
Ana sanayi ihracatı yüzde 3 arttı
Tedarik sanayi ihracatı yüzde 4 arttı
KAPASİTE KULLANIM ORANI YÜZDE 60 SEVİYESİNDE
Yılın ilk çeyreğinde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 60 olarak gerçekleşti.
Araç gruplarına göre kapasite kullanım oranları:
Hafif araçlar (otomobil ve hafif ticari): yüzde 62
Kamyon grubu: yüzde 57
Otobüs-midibüs grubu: yüzde 69
Traktör: yüzde 28
OTOMOTİV PAZARI YÜZDE 4 DARALDI
Toplam otomotiv pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 274 bin 346 adet oldu.
Otomobil pazarı yüzde 6 düşüşle 210 bin 688 adet olarak gerçekleşti
Ticari Araç Pazarında Karışık Görünüm
Ticari araç pazarında ise farklı yönlü bir tablo ortaya çıktı:
Toplam ticari araç pazarı yüzde 3 arttı
Hafif ticari araç pazarı yüzde 4 büyüdü
Ağır ticari araç pazarı yüzde 6 geriledi
YERLİ ARAÇ PAYI YÜZDE 36 OLDU
2026 yılının ilk çeyreğinde otomobil satışlarında yerli araçların payı yüzde 36 olarak kaydedildi.
Hafif ticari araç pazarında ise yerli araç payı yüzde 23 seviyesinde gerçekleşti.