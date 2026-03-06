Elektrikli araç satışlarının hızla artması küresel lityum talebinde patlamalara neden oldu. Uzmanlar ise yeni yatırımlar devreye girmediği takdirde ilk ciddi arz açığının 2028 yılında olabileceğini öngörüyor.

LİTYUM KRİZİ VAR

Wood Mackenzie tarafından hazırlanan raporda küresel lityum arzında beklenen ilk ciddi açık 2028 yılında olacak. Yatırımların yavaşladığı zaman enerji dönüşümü senaryolarına bağlı olarak lityum talebi 13 milyon tonun üzerine gelecek.

Lityum talebinin yüzde 80'i doğrudan elektrikli araç bataryalarından dolayı kaynaklanıyor. 2040 yılında küresel otomobil satışlarının yüzde 75'inin elektrikli olması tahmin ediliyor. Bu noktada mevcut lityum projeleri bu hıza uyum sağlayamıyor.

276 MİLYAR DOLARLIK BİR YATIRIMA İHTİYAÇ VAR

Bataryaların geri dönüştürülmesi lityum ihtiyacını karşılamada da yetersiz kalması bekleniyor. 2040’lı yıllarda dönüşümün girmesi bekleniyor. 2050 yılına kadar lityum açığını kapatmak için 276 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyaç var.