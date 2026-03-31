Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde galericiler mazota gelen üst üste zamlar nedeniyle dizel araç satışında azalma görüldüğünü söyledi. Galericilik yapan Mehmet Ali Ballı, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DİZEL ARAÇ SATIŞLARI AZALDI, LPG’Lİ YA DA BENZİNLİ ARAÇLARDA TALEP VAR

Artan mazot fiyatlarının galericilik sektörünü etkilediğinin altını çizen Ballı, şu ifadeleri kullandı:

“Zaten piyasa durgundu, öyle aşırı alım satım, ticaretimiz yoktu. Mazotun 80 lira olmasıyla da dizel araçlarda tamamen bir durgunluk oldu. Vatandaş dizel araçları elinden çıkarmayı düşünüyor, biz de satamadığımız için bu konuda dizel araçlara pek yönelmiyoruz, almıyoruz; aldıklarımızı da zaten satamıyoruz. Piyasa durgun, ekonomi de zaten pek canlı değil. Halkımız da bunu tasarruf olarak gördüğü için dizel araçları elinden çıkarmaya çalışıyor. Almak isteyenler dizelden uzak duruyor. Daha çok LPG'li ya da benzinli araçlara talep var.”

"DİZEL ARAÇLARIN EKSPERTİZ SAYISI DÜŞTÜ"

Oto ekspertiz işi yapan Cengizhan Kayran ise "Zaten memleketimizdeki araçların onda yedisi mazotlu olduğu için satışlarda bir kırılma, bir düşüş mevcut. Mazot fiyatının biraz daha düşmesini devletimizden talep ediyoruz. Haftalık bazda 20-25 araba bazında bir ekspertizimiz oluyordu, 25 araba ortalama zaten 15'i, 19'u dizeldi diyebilirim. Ama mazot zamlarından dolayı alıcı da biraz daha temkinli davranıyor, ne yapacağını bilmiyor. Bundan dolayı satımlarda alımlarda düşüşler mevcut" diye konuştu.