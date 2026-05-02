Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, otomotiv endüstrisi nisan ayında 3,9 milyar dolarlık ihracatla en fazla dış satım yapan sektör oldu.

Sanayi grubu sektörleri içinde zirvede yer alan otomotiv endüstrisini, 3,1 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,8 milyar dolarla elektrik ve elektronik sektörü takip etti. Otomotiv sektörünün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,7 artış gösterdi.

Nisan ayında oransal olarak en yüksek artış ise yüzde 172,4 ile gemi, yat ve hizmetleri sektöründe gerçekleşti. Türkiye ihracatının yüzde 82,2’sini oluşturan sanayi grubunun toplam dış satımı ise yüzde 23,4 artışla 18,3 milyar dolara ulaştı.

Tarım grubunda da yükseliş dikkat çekti. İhracatın yüzde 14,7’sini oluşturan tarım sektöründe dış satım yüzde 18,4 artarak 3,3 milyar dolar oldu. Madencilik grubunda ise yüzde 43’lük artışla 678,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Nisan ayında Türkiye, 166 ülke ve bölgeye ihracatını artırırken, 54 ülke ve bölgeye yapılan dış satımda düşüş yaşandı.

En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya 1,9 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 1,3 milyar dolarla İtalya ve ABD izledi.

İl bazında bakıldığında ise en fazla ihracat 8,5 milyar dolarla İstanbul’dan yapılırken, 2,3 milyar dolarla Kocaeli ve 1,7 milyar dolarla Bursa öne çıktı.

Ayrıca söz konusu dönemde parite etkisinin ihracata 435 milyon dolarlık katkı sağladığı bildirildi. Türkiye’nin toplam ihracatı ise nisan ayında 25,4 milyar dolara ulaşarak yıllık bazda yüzde 22,3 artış kaydetti.