Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Otomotiv dünyasında yılın bombası: BMW'nin efsanevi modeli geri dönüyor

Otomotiv dünyasında yılın bombası: BMW'nin efsanevi modeli geri dönüyor

BMW M departmanının üst düzey yöneticileri, otomotiv dünyasında heyecan yaratan bir çıkış yaparak efsanevi süper otomobil M1 modelini modern teknolojilerle yeniden hayata geçirme fikrine yeşil ışık yaktı.

Abdullah Kerzi Abdullah Kerzi
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Otomotiv dünyasında yılın bombası: BMW'nin efsanevi modeli geri dönüyor - Resim: 1

Le Mans hafta sonunda yapılan görüşmeler, markanın ortadan motorlu ikonik modeli üzerindeki planlarını tekrar gündeme taşıdı.

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Otomotiv dünyasında yılın bombası: BMW'nin efsanevi modeli geri dönüyor - Resim: 2

DEV BÜTÇELİ HAYAL PROJESİ İÇİN İLK SİNYAL

BMW M CEO’su Frank van Meel ve BMW M Tasarım Başkanı Oliver Heilmer, katıldıkları etkinlikte dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

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Otomotiv dünyasında yılın bombası: BMW'nin efsanevi modeli geri dönüyor - Resim: 3

Kendilerine sınırsız bir bütçe ve tasarım özgürlüğü tanınması durumunda hangi aracı üretmek isteyecekleri sorulan iki yönetici de tereddüt etmeden "M1" yanıtını verdi.

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Otomotiv dünyasında yılın bombası: BMW'nin efsanevi modeli geri dönüyor - Resim: 4

Frank van Meel, orijinal modele olan hayranlığını vurgulayarak yeni bir M1 geliştirmeyi çok istediğini belirtirken, Oliver Heilmer de bu ikonik mirası geleceğe taşıma arzusunu dile getirdi.

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Otomotiv dünyasında yılın bombası: BMW'nin efsanevi modeli geri dönüyor - Resim: 5

ELEKTRİKLİ GELECEK VE TEKNİK BEKLENTİLER

Görüşmelerin odağında markanın yeni nesil elektrikli yüksek performanslı araç vizyonunu temsil eden BMW M Concept Neue Klasse yer alsa da, zirveye yerleşecek özel bir süper otomobil fikri kapıyı tamamen kapatmadıklarını gösterdi.

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Otomotiv dünyasında yılın bombası: BMW'nin efsanevi modeli geri dönüyor - Resim: 6

Henüz resmi bir seri üretim takvimi veya onaylanmış bir prototip bulunmuyor.

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Otomotiv dünyasında yılın bombası: BMW'nin efsanevi modeli geri dönüyor - Resim: 7

Ancak yeni bir projenin hayata geçmesi durumunda, aracın tamamen elektrikli ya da mevcut S58 kodlu sıralı altı silindirli motorun hibrit bir sistemle entegre edildiği yeni bir güç ünitesine sahip olabileceği sektörde konuşulan ihtimaller arasında yer alıyor.

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Otomotiv dünyasında yılın bombası: BMW'nin efsanevi modeli geri dönüyor - Resim: 8
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Otomotiv dünyasında yılın bombası: BMW'nin efsanevi modeli geri dönüyor - Resim: 9
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Otomotiv dünyasında yılın bombası: BMW'nin efsanevi modeli geri dönüyor - Resim: 10
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Otomotiv dünyasında yılın bombası: BMW'nin efsanevi modeli geri dönüyor - Resim: 11
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Otomotiv dünyasında yılın bombası: BMW'nin efsanevi modeli geri dönüyor - Resim: 12
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Otomotiv dünyasında yılın bombası: BMW'nin efsanevi modeli geri dönüyor - Resim: 13
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Otomotiv dünyasında yılın bombası: BMW'nin efsanevi modeli geri dönüyor - Resim: 14
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