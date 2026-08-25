Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Güney Amerika pazarı için özel olarak tasarladığı yeni nesil Amarok modeline ait ilk kamuflajlı görselleri gün yüzüne çıkardı. Pikap segmentinde Toyota Hilux ve Ford Ranger gibi güçlü rakiplerle mücadele eden model, alışılagelmiş yapısının dışına çıkarak küresel pazardaki kardeşlerinden tamamen farklı bir altyapı mimarisiyle yollara çıkmaya hazırlanıyor.

GÜNEY AMERİKA PAZARINA ÖZEL ÇİN ALTYAPISI

Arjantin’deki General Pacheco tesislerinde üretimi sürdürülecek olan 2027 model yeni Amarok, küresel pazarlarda kullanılan Ford Ranger altyapısı yerine Çinli SAIC grubunun ürettiği Maxus Interstellar X platformundan faydalanıyor. Avrupa pazarında Ford ortaklığıyla üretilen ikinci nesil satılırken, birinci nesli makyajlayarak kullanmaya devam eden Güney Amerika pazarı bu hamleyle birlikte doğrudan Çin menşeli yeni altyapıya geçiş yapıyor. Aracın tasarımında ise bütünleşik LED ışık şeritleri, kaput altına konumlandırılan gündüz farları ve kaslı çamurluk yapısı dikkat çekiyor.

470 BEYGİRLİK DEVASA ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT MOTOR

Teknik detayları henüz tam olarak netleşmeyen modelin, tarihin en güçlü Amarok versiyonu olacağı doğrulandı. Serinin amiral gemisi 800 TSI modelinde görev yapması beklenen şarj edilebilir hibrit (PHEV) sistemin, 470 beygirden fazla güç ve 800 Nm tork üreterek aracın 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyenin altına düşüreceği ifade ediliyor. Geleneksel motor arayan kullanıcılar için ürün gamında 2.5 litrelik turbo dizel seçeneğin de korunması bekleniyor.