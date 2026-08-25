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BMW, ABD'deki Spartanburg tesislerinde Figure AI ortaklığıyla geliştirdiği insansı robotları lojistik süreçlerinde deniyor. Parçaları konteynerlerden alıp taşıma arabalarına yükleme görevini üstlenen robotlar yürüme ve kavrama yeteneklerine sahip olsa da BMW Lojistik Başkan Yardımcısı Ulrich Wieland, robotların çalışma temposunun insan çalışanların gerisinde kaldığını doğruladı.

SEKTÖR GENELİNDE FARKLI STRATEJİLER

Mercedes & Hyundai: Mercedes, Apptronik imzalı insansı robotları parça tasnifinde kullanırken; Hyundai bünyesindeki Boston Dynamics teknolojisini montaj parçalarının hazırlanmasında değerlendiriyor.

Tesla: Optimus projesine öncelik veren Tesla, Model S ve Model X üretim hatlarında alan açarak insansı robotları geniş ölçekli bir iş modeline dönüştürmeyi hedefliyor.

General Motors & Renault: Her görev için iki ayaklı insansı mimarinin şart olmadığını savunan GM ve Renault, yürümeyen veya başsız işbirlikçi robot kollarla maliyet ve karmaşıklığı düşürmeyi tercih ediyor.

İNSANSI ROBOTLAR GERÇEKTEN GEREKLİ Mİ?

MIT Industrial Performance Center İcra Direktörü Ben Armstrong, zaten yüksek otomasyona sahip fabrikalarda insansı robot kullanımının bazı durumlar için "100 dolarlık bir soruna milyon dolarlık çözüm üretmek" anlamına gelebileceğine dikkat çekiyor. Şirketler robotların nitelikli yeni iş alanları yaratacağını savunurken, işçi temsilcileri otomasyonun uzun vadede istihdamı azaltacağı yönündeki kaygılarını koruyor.