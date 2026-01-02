Otomobil dünyasında büyük yankı uyandıran bir gelişme yaşandı.
Otomotiv devinden Türkiye kararı. Satışlar durduruldu
Honda, Türkiye'de satış rekorları kıran ikonik modeli Civic'in satışlarını Ocak 2026 itibarıyla resmen durdurma kararı aldı. Değişen pazar koşulları ve sedan modellere olan ilginin azalması gerekçesiyle alınan bu radikal karar, otomobil dünyasında büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.
Japon otomotiv devi Honda, 2026 yılının ilk fiyat listesini yayımlarken, Türkiye'de yıllardır satış rekorları kıran ve markanın amiral gemisi olarak kabul edilen Civic modeliyle ilgili radikal bir karara imza attı.
Ocak 2026 itibarıyla Honda Civic, Türkiye'deki ürün gamından resmen çıkarıldı.
RESMİ GEREKÇE: DEĞİŞEN TÜKETİCİ TERCİHLERİ
Şirket tarafından yapılan bilgilendirmede, Civic modelinin satıştan kaldırılmasına gerekçe olarak sedan pazarına olan ilginin azalması gösterildi.
Yapılan açıklamada, dünya genelinde ve Türkiye'de sedan gövde tipi araçlara olan talebin düşüş eğiliminde olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
"Değişen pazar koşulları gereği Civic modeli bir süreliğine ürün yelpazesinden çıkarıldı."
ARKA PLANDA VERGİ YÜKÜ MÜ VAR?
Resmi açıklamada pazar koşulları öne çıksa da otomotiv sektörü temsilcileri kararın ardında farklı ekonomik nedenlerin de yatabileceğini belirtiyor.
Civic modelinin Türkiye'ye ithal yoluyla gelmesi ve bu araçlara uygulanan yüzde 25 oranındaki ilave gümrük vergisi, aracın fiyat rekabetini zorlaştıran bir unsur olarak görülüyor.
Artan maliyet baskısının, Honda yönetiminin bu kararı almasında kilit rol oynadığı tahmin ediliyor.
Şu an için modelin Türkiye pazarına ilerleyen dönemde geri dönüp dönmeyeceği konusundaki belirsizlik korunuyor.