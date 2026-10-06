Skoda, markanın amiral gemilerinden Octavia ile hibrit dönemini başlattı. Harici bir şarja ihtiyaç duymadan çalışan tam hibrit sistem; Liftback ve Combi gövde tiplerinde sunulacak. İki elektrik motoru ve 1.5 TSI evo2 benzinli motordan oluşan yeni altyapı, sürüş koşullarına göre elektrikli, seri ve paralel modlar arasında otomatik geçiş yaparak maksimum verimlilik sağlıyor.

İKİ FARKLI GÜÇ VE REKOR DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ

Yeni tam hibrit Octavia, 136 beygir ve 170 beygir olmak üzere iki ayrı güç seçeneğiyle alıcıların beğenisine sunuluyor. Azami hızı elektronik olarak 180 km/s ile sınırlandırılan otomobil, 1.6 kWh kapasiteli batarya ve 40 litrelik yakıt deposuyla destekleniyor. Aracın ortalama yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 4,3 litre olarak açıklandı.

TESLİMATLAR ARALIK 2026'DA BAŞLAYACAK

Gelişmiş teknolojisine rağmen bagaj hacminden ödün vermeyen model, Selection ve Sportline donanım paketleriyle tercih edilebilecek. Standart olarak 17 inç jantlar, 13 inç bilgi-eğlence ekranı ve 10 inç dijital gösterge paneliyle donatılan araç için siparişler ekim ayında toplanmaya başlanacak. İlk teslimatların ise Aralık 2026'da gerçekleşmesi planlanıyor.