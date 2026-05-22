Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, sürüş güvenliğini doğrudan tehdit eden kritik bir yazılım hatası nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) binlerce aracını acil koduyla geri çağırma kararı aldı. Hyundai'dan yapılan açıklamada, hatanın seyir halindeyken beklenmedik frenlemelere yol açabileceği uyarısında bulunuldu.
Otomotiv devinde alarm: Binlerce aracını geri çağırdı
Otomotiv devi Hyundai, 2025-2026 model Santa Cruz ve Tucson serilerinde tespit edilen kritik yazılım hatası nedeniyle binlerce aracını geri çağırdı.Yunus Arıkan
ETKİLENEN MODELLER BELİRLENDİ: TOPLAM 421 BİN ARAÇ
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayımlanan rapora göre, otomotiv devi Hyundai'in geri çağırma kararı toplam 421 bin 78 aracı kapsıyor. Yazılım hatasından etkilenen ve risk taşıyan modeller şu şekilde sıralandı:
2025 - 2026 model Hyundai Santa Cruz
2025 - 2026 model Hyundai Tucson
2025 - 2026 model Hyundai Tucson Hybrid
2025 - 2026 model Hyundai Tucson Plug-In Hybrid Electric
SORUNUN KAYNAĞI: ÖN KAMERA YAZILIMINDAKİ BOŞLUK
NHTSA'nın resmi raporuna göre, Hyundai'in geri çağırma kararının arkasında donanımsal bir arıza bulunmuyor, sorun tamamen dijital bir boşluktan kaynaklanıyor.
Etkilenen araçların ön kameralarında yer alan bu yazılım hatası, araçtaki "önden çarpışma önleme sisteminin" hatalı çalışmasına yol açıyor. Sistem, yolda herhangi bir engel veya tehlike bulunmadığı anlarda bile durumu yanlış algılayarak gereksiz yere ve çok erken bir şekilde acil frenleme sistemini devreye sokuyor.
ARKADAN ÇARPMA RİSKİ MAKSİMUM SEVİYEDE
Seyir halindeki bir aracın, sürücünün kontrolü dışında aniden sert fren yapması, özellikle yoğun trafikte ve yüksek hızlı otoyollarda arkadan gelen araçların duramayarak çarpması riskini maksimuma çıkarıyor ve büyük kazalara davetiye çıkarıyor.
GÜNCELLEME ÜCRETSİZ YAPILACAK
Otomotiv devi Hyundai yetkilileri, söz konusu güvenlik açığının giderilmesi için hızlıca aksiyon alındığını belirtti. NHTSA tarafından yapılan duyuruda, Hyundai bayilerinin etkilenen tüm araçlardaki ön kamera yazılımını ücretsiz olarak güncelleyeceğini ve sorunun bu şekilde tamamen ortadan kaldırılacağını açıkladı.