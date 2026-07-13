Otomotiv devi 50 bin kişiyi işten çıkarıyor: Kimse bunu beklemiyordu

TASFİYE DALGASI BÜYÜYOR: 100 BİN ÇALIŞAN ETKİLENEBİLİR

Volkswagen, daha önce bünyesindeki Porsche ve Audi gibi dev markaları da kapsayan 50 bin kişilik bir istihdam azaltımı için sendikalarla el sıkışmıştı. Ancak son analizler ışığında Blume, rekabet gücünü geri kazanmak için teorik olarak 50 bin ek pozisyonun daha tasfiye edilmesi gerektiğini ifade etti.