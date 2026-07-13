Otomotiv devi Volkswagen (VW), küresel pazar payını korumak ve tırmanan maliyetlerin önüne geçmek amacıyla tarihi bir küçülme operasyonuna hazırlanıyor. Şirketin CEO’su Oliver Blume tarafından çalışanlara gönderilen ve basına sızan kurum içi yazışmalar, daha önce duyurulan tasfiye planlarına ek olarak on binlerce yeni işten çıkarma ve fabrika kapatma seçeneklerinin masada olduğunu ilk kez net bir şekilde ortaya koydu.
Otomotiv devi 50 bin kişiyi işten çıkarıyor: Kimse bunu beklemiyordu
Maliyet baskısı ve küresel rekabet nedeniyle dönüşüm sürecini hızlandıran Volkswagen, daha önce uzlaşılan tasfiye planına ek olarak on binlerce yeni işten çıkarma ve fabrika kapatma seçeneğini masaya getirdi.Kaynak: Haber Merkezi
MALİYET UÇURUMU VE KÜRESEL REKABET BASKISI
Yazışmada, ABD’nin uyguladığı gümrük tarifelerinin milyarlarca avroluk ek yük getirdiğine dikkat çeken CEO Blume, Çin pazarındaki agresif rekabete ve Almanya’daki üretim ağının verimsizliğine vurgu yaptı. Yapılan finansal analizlere göre Volkswagen, rakiplerine kıyasla %20 oranında bir maliyet dezavantajı yaşıyor.
Blume, bu yapısal sorunu aşmak için tüm departmanların, markaların ve bölgelerin mercek altına alındığını belirtti.
TASFİYE DALGASI BÜYÜYOR: 100 BİN ÇALIŞAN ETKİLENEBİLİR
Volkswagen, daha önce bünyesindeki Porsche ve Audi gibi dev markaları da kapsayan 50 bin kişilik bir istihdam azaltımı için sendikalarla el sıkışmıştı. Ancak son analizler ışığında Blume, rekabet gücünü geri kazanmak için teorik olarak 50 bin ek pozisyonun daha tasfiye edilmesi gerektiğini ifade etti.
Önemli Gelişme: Şirket daha önce basında çıkan "100 bin işten çıkarma" iddialarını doğrulamaktan kaçınmıştı. CEO'nun son mesajı, bu devasa işten çıkarma senaryosunun ilk kez resmi olarak değerlendirildiğini kanıtlar nitelikte.
DÖRT DEV FABRİKA KAPANMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA
Yönetimden şeffaflık talep eden çalışan temsilcilerine sunulan yeni yol haritasında sadece işten çıkarmalar değil, üretim tesislerinin geleceği de tartışmaya açıldı. Edinilen bilgilere göre CEO Blume’nin denetim kuruluna sunduğu taslakta dört fabrikanın tamamen kapatılması seçeneği yer alıyor. Çalışan temsilcilerinin ise bu radikal önerilere sert şekilde karşı çıktığı belirtiliyor.
ALMANYA'DAKİ ÜRETİM TESİSLERİNDE BELİRSİZLİK
CEO Blume, iç yazışmada Almanya’daki kritik üretim merkezlerinin geleceğine dair şu karamsar tabloyu çizdi:
Emden
Hannover
Zwickau
Neckarsulm
Blume, yukarıdaki fabrikaların 2030'lu yıllara taşınmasını sağlayacak ve küresel ölçekte rekabet edebilecek net bir iş modelinin henüz oluşturulamadığını itiraf etti. Önümüzdeki süreçte yönetim ile çalışan temsilcileri arasındaki müzakerelerin oldukça sert geçmesi bekleniyor.