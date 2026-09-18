Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, ABD’de yüz binlerce araç sahibini ilgilendiren geniş kapsamlı bir geri çağırma kararı aldı. Açıklamaya göre toplam 208 bin 724 araç servislere çağrılıyor.
Otomotiv devi 208 bin aracı geri çağırıyor: Bu modeller servise gidecek
Volkswagen, ABD’de direksiyon sisteminde tespit edilen üretim hatası nedeniyle 208 bin 724 aracı geri çağırdı.Kaynak: Diğer
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) açıklamasına göre geri çağırmanın nedeni, araçların direksiyon sisteminde tespit edilen üretim hatası oldu.
Sorunun, direksiyon kutusunun sağ tarafında bulunan montaj cıvatasından kaynaklandığı belirtildi. Cıvatanın zaman içerisinde kırılabileceği ifade edildi.
NHTSA, parçanın kırılması halinde sürücünün direksiyon kontrolünü kaybedebileceğine dikkat çekti. Bunun özellikle sürüş sırasında ciddi kaza riski oluşturabileceği belirtildi.
Geri çağırma kapsamında 2018 model Volkswagen Tiguan, 2018-2019 model Volkswagen Atlas ve 2019-2021 model Audi Q3 serisindeki belirli araçlar bulunuyor.
Volkswagen, geri çağırmadan etkilenen araçların sağ taraftaki direksiyon kutusu montaj cıvatasının yetkili servislerde ücretsiz olarak değiştirileceğini açıkladı.
Araç sahiplerinin posta ve e-posta yoluyla bilgilendirileceği belirtilirken, geri çağırma şimdilik ABD’deki araçları kapsıyor. Kullanıcıların araçlarının kampanyaya dahil olup olmadığını geri çağırma kaydı üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor.