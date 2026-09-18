Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Otomotiv devi 208 bin aracı geri çağırıyor: Bu modeller servise gidecek

Otomotiv devi 208 bin aracı geri çağırıyor: Bu modeller servise gidecek

Volkswagen, ABD’de direksiyon sisteminde tespit edilen üretim hatası nedeniyle 208 bin 724 aracı geri çağırdı.

Kaynak: Diğer
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Otomotiv devi 208 bin aracı geri çağırıyor: Bu modeller servise gidecek - Resim: 1

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, ABD’de yüz binlerce araç sahibini ilgilendiren geniş kapsamlı bir geri çağırma kararı aldı. Açıklamaya göre toplam 208 bin 724 araç servislere çağrılıyor.

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Otomotiv devi 208 bin aracı geri çağırıyor: Bu modeller servise gidecek - Resim: 2

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) açıklamasına göre geri çağırmanın nedeni, araçların direksiyon sisteminde tespit edilen üretim hatası oldu.

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Otomotiv devi 208 bin aracı geri çağırıyor: Bu modeller servise gidecek - Resim: 3

Sorunun, direksiyon kutusunun sağ tarafında bulunan montaj cıvatasından kaynaklandığı belirtildi. Cıvatanın zaman içerisinde kırılabileceği ifade edildi.

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Otomotiv devi 208 bin aracı geri çağırıyor: Bu modeller servise gidecek - Resim: 4

NHTSA, parçanın kırılması halinde sürücünün direksiyon kontrolünü kaybedebileceğine dikkat çekti. Bunun özellikle sürüş sırasında ciddi kaza riski oluşturabileceği belirtildi.

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Otomotiv devi 208 bin aracı geri çağırıyor: Bu modeller servise gidecek - Resim: 5

Geri çağırma kapsamında 2018 model Volkswagen Tiguan, 2018-2019 model Volkswagen Atlas ve 2019-2021 model Audi Q3 serisindeki belirli araçlar bulunuyor.

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Otomotiv devi 208 bin aracı geri çağırıyor: Bu modeller servise gidecek - Resim: 6

Volkswagen, geri çağırmadan etkilenen araçların sağ taraftaki direksiyon kutusu montaj cıvatasının yetkili servislerde ücretsiz olarak değiştirileceğini açıkladı.

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Otomotiv devi 208 bin aracı geri çağırıyor: Bu modeller servise gidecek - Resim: 7

Araç sahiplerinin posta ve e-posta yoluyla bilgilendirileceği belirtilirken, geri çağırma şimdilik ABD’deki araçları kapsıyor. Kullanıcıların araçlarının kampanyaya dahil olup olmadığını geri çağırma kaydı üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor.

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Otomotiv devi 208 bin aracı geri çağırıyor: Bu modeller servise gidecek - Resim: 8
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