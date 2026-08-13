Kaza, saat 08.40 sıralarında Başkale ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen iki otomobil, kontrolden çıkarak kafa kafaya çarpıştı.

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Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, Büyükşehir Belediyesi Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı.

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Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.