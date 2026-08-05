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Kaynak: DHA

Kaza, Bağlar Mahallesi Çaybaşı mevkisinde meydana geldi. Mehmet Ali Öztürk yönetimindeki 32 LF 098 plakalı otomobil ile Rasim Özcan idaresindeki 32 E 3191 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Rasim Özcan, Nejla Özcan, Hasan Erçelik ve Remzi Öztürk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Eğirdir Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kazayı emniyet kemeri sayesinde yara almadan atlattığını belirten sürücü Mehmet Ali Öztürk, "Şeridimde geliyordum. Karşı şeritten önüme atladı. Kurtarmak için elimden geleni yaptım ama kaza oldu. Emniyet kemerim takılıydı" dedi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.